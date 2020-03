Ein Spieler hat, anstatt seinen kaputtten PS4-Controller wegzuwerfen, etwas besonderes damit angestellt. Auf reddit diskutieren die User über das Ergebnis und die Ehrung des Lieblings-Controllers.

Wer ist der PS4-Spieler? Auf Reddit hat der User zlotz erzählt, dass ihm sein Lieblings-Controller kaputtgegangen ist. Aber anstatt ihn wegzuwerfen hat er sich etwas ganz besonderes ausgedacht:

Darum war ihm sein Controller so wichtig: Der Controller hat den Spieler lange Zeit begleitet. So schreibt er über seinen PS4-Controller: „Dieser Controller hat so viele Schlachten geschlagen, so viele ‚Call of Duty Zombies‘ getötet, Hunderte Sykrim-Drachen erschlagen, dutzende Tore in Rocket League geschossen und Crash Bandicoot gemeistert.“

Warum funktioniert der Controller nicht mehr? Er weiß selbst nicht, woran es liegen könnte. Er hat sowohl versucht die Batterie auszutauschen als auch die Ladebuchse auszutauschen, aber beides hat nichts gebracht.

Spieler setzt PS4-Controller ein Denkmal

Was genau hat er gemacht? Nachdem der Controller den Geist aufgegeben hat, hat zlotz sich für eine besondere Vorgehensweise entschieden, um seinen Controller in guter Erinnerung zu halten:

Zuerst hat zlotz seinen alten PS4-Controller komplett in seine Bestandteile zerlegt.

Dann hat er eine Shadow Box gekauft. Dabei handelt es sich um einen besonders tiefen Bilderrahmen, der sich auch für Dinge eignet, die nicht so flach sind wie etwa Papier.

Anschließend schnitt er weißes Papier auf die Größe des Bilderrahmens zurecht. Das verhindert, dass er Teile außerhalb des Rahmens befestigt.

Auf dieses weiße Papier hat er dann mit Kleber die Einzelteile des Controllers befestigt.

Wie aufwendig war das Projekt? Der User zlotz hat erklärt, dass er rund zwei Stunden gebraucht hat, was daran lag, weil er das Projekt gut geplant hatte.

Außerdem war das nicht sein erstes Projekt dieser Art: In einem anderen Reddit-Post zeigte er sein altes, zerlegtes iPhone. Und mit diesen Erfahrungen war das Zerlegen des Controllers deutlich leichter. Komplizierter ist mehr der richtige Gesamtaufbau. So schreibt er:

Es ist gar nicht so schwierig, es hat mehr mit Visualisierung zu tun, also wo du welches Teil platzierst und damit das alles schön ausgeglichen wirkt. Also nicht zu viel „weiße Fläche“ drumherum. zlotz auf Reddit, Quelle: Reddit.com

Fans diskutieren über den Lieblings-PS4-Controller

Der Post hat auf Reddit über elftausend Upvotes und mehr als 400 Kommentare erhalten:

Mick9er meint: „Wenn ich das mit jedem Controller machen würde, den ich beim FIFA spielen kaputt gemacht habe, dann hätte ich jetzt einen ganzen Friedhof an der Wand hängen.“

Hellraiser29 kommentiert den Post: „Das sieht echt krank aus. Eine großartige Weise sich an diese Generation zu erinnern.“

User Kenzer161 versteht die Begeisterung nicht. Er schreibt dazu: „Was ist so besonders daran? Die Fans werden mich abwerten, aber die PS4-Controller sind die am wenigsten zuverlässigsten, die ich je benutzt habe. Innerhalb von 18 Monaten habe ich 5 davon gebraucht und von jedem war am Ende der linke Joystick kaputt.“

Was plant Sony bei der PS5 für einen Controller? Während der Spieler seinen alten PS4-Controller ehrt, warten andere gespannt auf den Dualshock 5 für die PS5: