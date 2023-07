Für 10 € kriegt ihr eins der besten Horror-Games aller Zeiten auf PS4 und PS5 – Hat eine 91 auf Metacritic

Aktuell gibt es viele gute Games auf der PS4 und PS5 im Sale. Eins der wohl besten Spiele bei diesen Angeboten ist das Remake von Resident Evil 2. Warum sich der Ableger der klassischen Survival-Horror-Reihe lohnt, erfahrt ihr hier.

Was ist Resident Evil 2 für ein Spiel? Das Spiel ist das Remake des zweiten Teils der Resident-Evil-Reihe. Eine der wohl wichtigsten Reihen der Videospielgeschichte, die das Horrorgenre prägte. Das Remake wechselt von festen Kameraperspektiven zu einer Third-Person-Sicht.

Man spielt Leon Kennedy oder Claire Redfield, die versuchen, in der plötzlich ausbrechenden Zombie-Apokalyse zu überleben. Gleichzeitig gehen sie den Machenschaften der Umbrella Corporation auf der Spur, die in Racoon City ihr Unwesen trieb und an den Zombies verantwortlich ist.

Einen Launch-Trailer zum Spiel seht ihr hier:

„Dieses Remake ist wunderschön“

Was macht Resident Evil 2 so besonders? Allen voran ist es ein fantastisches Remake des ursprünglich 1998 erschienenen 2. Teil der Reihe. Die Grafik und auch das Gameplay überzeugen und bringen den klassischen Resident-Evil-Flair in die Moderne.

Sowohl Action- als auch Rätsel-Anteil überzeugen im Survival-Horror-Game. Innerhalb der Polizeistation müsst ihr versuchen, zu entkommen und das Geheimnis rund um die Stadt zu lösen. Dabei lohnt sich nicht jedes Geballer, da ihr sparsam mit Munition und Ausrüstung umgehen müsst.

Außerdem könnt ihr eine Menge Kram wie Skins oder neue Modi freischalten, wenn ihr das Spiel mehrfach und mit diversen Herausforderungen durchspielt. Das ist in dem Spiel angenehmen, da die beiden Kampagnen nicht nur recht kurz sind, sondern ihr immer mehr vom Spiel lernt.

Ganz besonders ist auch Mr. X einer der großen Bösewichte im Spiel, der einen überall hin verfolgt und in den ungünstigsten Momenten auftauchen kann. Das Gefühl, ständig verfolgt zu werden, gibt dem Horror im Spiel noch eine zusätzliche Note. Der Herr war kurzzeitig sogar ein Freund in Monster Hunter World.

Wie gut ist das Spiel bewertet? Auf Metacritic hat das Spiel eine Kritiker-Wertung von 91. Aber auch die Spieler schreiben Lobeshymnen über das Spiel:

MR.Anderson: Danke Capcom! Das Remake ist wunderschön, die Arbeit ist großartig geworden. 10/10.

Islandcastle: Absolutes Meisterwerk! Das Visuelle ist makellos, der Ton ist hervorragend! Kopfhörer werden wärmstens empfohlen!

Dagran: Eins meiner liebsten Spiele wurde wiederbelebt. Es ist eine exzellente Interpretation des Originals.

Wie viel kostet Resident Evil 2? Bis zum 17.08.2023 erhaltet ihr das Spiel für 9,99 € auf der PS4 und PS5 im PlayStation Store. Mittlerweile hat das Spiel auch ein PS5-Upgrade bekommen, also lohnt sich auch da ein Blick. Ansonsten findet ihr auch viele andere Resident-Evil-Games momentan im Angebot.

Für den Preis lohnt sich Capcoms Horror-Meisterwerk auf jeden Fall. Wenn ihr eine Mischung aus Sesamstraße und Resident Evil interessant findet, dann schaut euch dieses Spiel an:

Sesamstraße trifft auf Resident Evil: Neues Spiel mit 96 % auf Steam mischt zwei Genres, die nicht unterschiedlicher sein könnten