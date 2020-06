Im PlayStation Store ist vor Kurzem der große „Mid Year Sale“ gestartet. Unter den Angeboten gibt es eine Reihe starker Titel, die wir euch hier auflisten wollen.

Was ist das für ein Sale? Sony hat regelmäßig interessante Angebote für Spieler in seinem PlayStation Store. Jetzt ist dort der „Mid Year Sale“ gestartet, der viele interessante Angebote für die PlayStation 4 bietet.

Wir stellen euch in diesem Artikel 10 der spannendsten Deals des „Mid Year Sales“ vor. Falls eure PS4 also noch Nachschub braucht, werft einen Blick darauf. Es könnte sich lohnen.

Bis wann läuft der Sale? Der Sale ist am 24. Juni 2020 gestartet und läuft noch bis zum 9. Juli. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Spiele im Angebot. Ihr habt also etwas mehr als zwei Wochen Zeit, um euch die Rabatt-Aktion anzusehen.

Need for Speed Heat Deluxe Edition

Genre: Rennspiel | Entwickler: Ghost Games | Release-Datum: 8. November 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Need for Speed Heat? Need for Speed Heat setzt wie sein Vorgänger Payback auf schnelle Straßenrennen und auf Geplänkel mit der Polizei. Denn nach Payback sind die Verfolgungsjagden mit der Polizei wieder mit dabei.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Falls ihr Heats Vorgänger Payback unterhaltsam fandet, werdet ihr mit Heat ebenfalls viel Spaß haben. Auch Tuningfans kommen mit den vielen verschiedenen Fahrzeugen voll auf ihre Kosten.

Wie wird das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 548 Bewertungen mit 4,5 Sternen bewertet.

Wo kann man Need for Speed Heat kaufen? Das Spiel ist derzeit im PS Store im Angebot. Die Deluxe Edition umfasst neben dem Grundspiel noch zusätzliche Fahrzeuge, 4 Charakter-Outfits und zwei Boosts, die ihr ingame einsetzen könnt.

Need for Speed Heat im PS Store für 39,99 € ( 79,99 € ), ihr spart 50%.

HITMAN – Game of the Year Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 7. November 2017 | Modell: Buy2Play

Was ist Hitman? Bei diesem Titel handelt es sich um den mittlerweile sechsten Teil der Action-Serie rund um den Auftragskiller Agent 47. Dabei steht es euch frei, wie ihr die Aufträge erledigt: Ob mit Stealth, Tricks oder durch brachiale Action – das Spiel bietet euch eine Vielzahl von Möglichkeiten, euer Auftragsziel umzubringen. Mit dem Contracts-System können Spieler ihre eigenen Aufträge online teilen.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Steht ihr auf Schleichspiele oder setzt auf völlige Freiheit, wie ihr eure Aufgaben löst, dann solltet ihr euch Hitman ansehen. Dank dem Contracts-System und den vielen verschiedenen Schauplätzen werdet ihr außerdem eine ganze Weile beschäftigt sein.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 6343 Bewertungen mit 4 Sternen bewertet.

Wo kann man Hitman Game of the Year Edition kaufen? Derzeit gibt es das Spiel im PS Store im Angebot. Neben dem Grundspiel sind alle Missionen und Orte der ersten Season enthalten. Außerdem ist auch die Bonuskampagne „Patient Null“ enthalten.

Hitman Game of the Year Edition im PS Store für 11,99 € ( 59,99 € ), ihr spart 80%.

Battlefield V Jahr 2 Edition

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: EA DICE und Criterion Games | Release-Datum: 20. November 2018 | Modell: Buy2Play

Was ist Battlefield V? Battlefield V ist ein Ego-Shooter, der im 2. Weltkrieg angesiedelt ist. Neben den bekannten Battlefield-Spielmodi wie Team Deathmatch, Domination und Conquest gibt es mit Airborne auch einen neuen Spielmodus. Mit Firestorm bekommt Battlefield außerdem zum ersten Mal in der Battlefield-Geschichte einen Battle-Royale-Modus spendiert. Das Spiel verzichtet bewusst auf ein Premium-Modell, alle Inhalte sind kostenfrei.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Wenn ihr Shooter-Fans seid und an gutem Gunplay interessiert seid, dann solltet ihr euch Battlefield V ansehen. Der Schwerpunkt des Spiels liegt hauptsächlich auf groß angelegten Mehrspielergefechten in zerstörbarer Umgebung, aber auch der Firestorm-Modus kann durchaus als Battle Royale unterhalten.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 197 Bewertungen mit 4 Sternen bewertet.

Wo kann man Battlefield V Jahr 2 Edition kaufen? Derzeit gibt es im PS Store die Jahr 2 Edition im Angebot. Diese Version enthält das Grundspiel und 33 Kapitelbelohnungsobjekte des ertsen Spieljahres.

Battlefield V Jahr 2 Edition im PS Store für 23,99 € ( 59,99 € ), ihr spart 60%.

Jurassic World Evolution Deluxe Edition

Genre: Wirtschaftssimulation | Entwickler: Frontier Developments | Release-Datum: 12. Juni 2018 | Modell: Buy2Play

Was ist Jurassic World Evolution? Jurassic World ist eine Park-Simulation von Frontier Developments. Euer Ziel ist es, einen Park wie in den Filmen aufzubauen und verschiedene Arten von Dinos zu züchten. Dabei erforscht ihr neue Spezies und kümmert euch um die Bedürfnisse eurer Besucher.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Mögt ihr Aufbausimulationen wie Planet Zoo oder Planet Coaster, dann fühlt ihr euch auch in Jurassic World Evolution garantiert zu Hause. Spielerisch wird das bekannte Freizeitpark-System um jede Menge Dinosaurier und mögliche Katastrophen erweitert.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 5001 Bewertungen mit 4,5 Sternen bewertet.

Wo kann man Jurassic World Evolution kaufen? Die Deluxe Edition enthält ein Bonuspaket. Mit diesem könnt ihr im Spiel 5 Dinosaurier ausgraben und anschließend dann in eurem Park freischalten.

Jurassic World Evolution Deluxe Edition im PS Store für 19,24 € ( 54,99 € ), ihr spart 65%.

Das sind die 4 besten SSDs für die PS4 2020

Elite Dangerous: Deluxe Edition

Genre: Weltraum-Simulation | Entwickler: Frontier Developments | Release-Datum: 16. Dezember 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist Elite Dangerous? Elite Dangerous ist eine Weltraum-Simulation. Hier fliegt mit eurem Schiff durch den Weltraum und verdient Geld, indem ihr Aufgaben erfüllt, Waren gewinnbringend verkauft oder gleich unter die Piraten geht. Das Spiel bietet außerdem einen optionalen MMO-Multiplayer-Modus, wo ihr gemeinsam mit anderen Spielern den Weltraum erkunden könnt.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Schlägt euer Herz für Spiele wie Star Citizen oder die X-Serie, dann solltet ihr euch Elite Dangerous ansehen. Auch dieses Spiel bietet euch jede Menge Sandbox-Gameplay im Weltraum und bekommt bald zudem mit Odyssey eine vielversprechend klingende Erweiterung spendiert: Elite Dangerous könnte bald das SciFi-MMO werden, das sich so viele wünschen.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 5480 Bewertungen mit 4 Sternen bewertet.

Wo kann man Elite Dangerous kaufen? Die Deluxe Edition gibt es derzeit im PS Store im Angebot. Neben dem Grundspiel ist auch die Erweiterung Elite Dangerous: Horizons enthalten. Zusätzlich gibt es 8.400 ARX. Mit dieser Währung könnt ihr kosmetische Items für eure Schiffe oder euren Charakter kaufen.

Elite Dangerous Deluxe Edition im PS Store für 19,99 € ( 49,99 € ), ihr spart 60%.

Stellaris: Console Edition – Standard Edition

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Paradox Development Studio | Release-Datum: 9. Mai 2016 | Modell: Buy2Play

Was ist Stellaris? Stellaris ist ein 4X-Global-Echtzeitstrategiespiel. Das bedeutet, ihr kümmert euch um die Bedürfnisse eures Imperiums, welches ihr im Weltraum schrittweise aufbaut. Dabei besiedelt ihr Planeten, setzt auf Diplomatie, erforscht neue Technologien oder baut Flotten auf, um euch gegen Piraten oder andere Imperien zu wehren oder sie zu unterwerfen. Spielerisch ist Stellaris wie alle Paradox-Spiele sehr komplex und bedarf einiges an Einarbeitungszeit.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Ihr liebt Spiele wie Master of Orion, Endless Space oder Sins of a Solar Empire? Dann schaut euch Stellaris an. Denn auch dieses Spiel setzt neben den neben den traditionellen 4X-Elementen auf Science-Fiction im Weltraum und ist im Gegensatz zu anderen coolen Vertretern des Genres auch auf der PS4 erhältlich.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 843 Bewertungen mit 4,5 Sternen bewertet.

Wo kann man Stellaris: Console Edition kaufen? Derzeit gibt es sowohl die Standard als auch die Deluxe Edition im PS Store im Angebot. Die Deluxe Edition enthält neben dem Grundspiel außerdem noch die DLCs Plantoids Species Pack, Leviathans Story Pack und das Addon Utopia.

Dead Cells

Genre: Rogue-Like Metroidvania| Entwickler: Motion Twin | Release-Datum: 10. Mai 2017 | Modell: Buy2Play

Was ist Dead Cells? In Dead Cells spielt ihr einen Krieger, der immer wieder in den Katakomben einer Burg erwacht. Euer Ziel ist es, in typischer Rogue-Like-Manier euch durch die prozedural generierten Level zu kämpfen und am Ende den finalen Endboss zu bezwingen. Wenn ihr sterbt, beginnt ihr wieder in den Katakomben. Das Besondere in Dead Cells ist aber, dass ihr nach jedem Spieldurchgang permanente Boni und andere Vorteile für euren Charakter freischalten könnt, wodurch jeder Versuch enorm motivierend wird.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 1927 Bewertungen mit 5 Sternen bewertet.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Fans von anspruchsvollen Rogue-Likes sollten sich Dead Cells auf jeden Fall ansehen. Auch nach einem dutzend gestorbener Tode ist das Spiel immer noch enorm motivierend. Fans von der Metroid- oder der Castlevania-Reihe könnten hier ebenfalls sehr glücklich werden

Wo kann man Dead Cells kaufen? Derzeit gibt es das Spiel im PS Store im Angebot:

Dead Cells im PS Store für 17,49 € ( 24,99 € ), ihr spart 30%.

Age of Wonders: Planetfall Deluxe Edition

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Triumph Studios | Release-Datum: 6. August 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Age of Wonders: Planetfall? Mit Age of Wonders: Planetfall schlägt Entwickler Triumph Studios neue Wege ein. Anstatt in einer Fantasywelt mit Magie verschlägt es euch zum ersten Mal in Age of Wonders in ein Science-Fiction-Setting. Ihr übernehmt nach dem Untergang einer großen Zivilisation die Kontrolle über ein selbst erstelltes Volk und müsst herausfinden, warum sie untergegangen ist. Dabei bleibt Age of Wonders: Planetfall seinen Wurzeln treu: Die Strategiekarte und die Kämpfe laufen weiterhin rundenbasierend ab.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Wenn ihr Freunde von Rundenstrategiespielen wie Civilization 6 oder Age of Wonders 3 seid, dann solltet ihr euch Planetfall ebenfalls ansehen. Das Spiel punktet mit einem frischen Setting und auch Atmosphäre und Musik können überzeugen.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 255 Bewertungen mit 4 Sternen bewertet.

Wo kann man Age of Wonders: Planetfall kaufen? Derzeit gibt es das Spiel sowohl in der normalen Fassung als auch als Deluxe Edition im Angebot. Die Deluxe Edition beinhaltet 3 zusätzliche Deko-Pakete und das exklusive Szenarioplanet „Infested Worlds.“

Trine: Ultimate Collection

Genre: Puzzle Platformer | Entwickler: Frozenbyte | Release-Datum: 8. Oktober 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Trine: Ultimate Collection? Die Trine Ultimate Collection ist die Sammlung aller vier Trine-Spiele. In diesen Spielen steuert ihr drei Charaktere, einen Magier, einen Ritter und eine Diebin – jeder mit eigenen Fähigkeiten. In typischer Jump&Run-Manier springt, kämpft und hopst ihr durch die verschiedenen Level, löst Rätsel, sammelt bestimmte Gegenstände und bekämpft kleine Bosse.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Wenn ihr schon einen der Vorgänger gespielt habt, dann könnt ihr euch mit der Ultimate Collection die gesamte Sammlung zulegen. Alle Spiele sind außerdem für moderne Systeme optimiert. Wer generell auf physikbasierte Rätsel und fordernde Geschicklichkeitseinlagen steht, sollte ebenfalls glücklich werden.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 14 Bewertungen mit 4,5 Sternen bewertet.

Wo kann man Trine: Ultimate Collection kaufen? Das Spiel gibt es derzeit im PS Store im Angebot. In der Ultimate Collection sind alle 4 bisher erschienen Trine-Spiele mit DLCs enthalten:

Trine: Ultimate Collection im PS Store für 19,99 € ( 49,99 € ), ihr spart 60%.

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Rebellion | Release-Datum: 14. Februar 2017 | Modell: Buy2Play

Was ist Sniper Elite 4? Bei diesem Spiel handelt sich um den jüngsten Ableger der beliebten Sniper-Elite-Reihe. Ihr schlüpft in die Rolle von Scharfschütze Karl Fairburne und geht auf Jagd nach Faschisten. Dieses Mal geht es nach Italien. Dort kämpft hier in malerischen Städten und anderen sehenswerten Schauplätzen gegen die Achsenmächte. Neben 10 Story-Missionen, die ihr sowohl allein als auch im Koop bestreiten könnt, gibt es auch mehrere kompetitive Multiplayer-Modi.

Wie wir das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel bei 13.819 Bewertungen mit 4,5 Sternen bewertet.

Wer sollte sich das Spiel ansehen? Ihr mögt Shooter, wollt aber lieber eine spannende Story als einen reinen Schwerpunkt auf den Mehrspielermodus? Dann schaut euch Sniper Elite 4 an. Das Spiel überzeugt vor allem mit den größten Missionen der Serie, exzellentem Gunplay und der besonders spektakulären X-Ray Kill-Cam.

War nichts für euch dabei? Hier findet ihr das gesamte Sale-Angebot im PS Store:

Sucht ihr zum Zocken noch einen tollen Controller für die PS4? Wir stellen euch die besten PS4 Controller im Jahr 2020 vor und verraten euch, für wen sie sich am besten eignen.

Das Angebot der Woche im PS Store: Sucht ihr noch nach einem besonders guten Angebot, dann seht euch das Angebot der Woche im PS Store an: Hier wird euch derzeit eines der besten Hack`n Slay-Rollenspiele für die PS4 mit einem 75%-Nachlass angeboten.