Das neue Angebot der Woche im PlayStation Store ist jetzt verfügbar und hat einen interessanten Deal für alle Hack&Slay-Fans im Gepäck. Aktuell könnt ihr nämlich die Diablo III: Eternal Collection für die PS4 stark reduziert abgreifen. Es winken 75% Rabatt.

Falls ihr auf Hack&Slay-Spiele steht, dann solltet ihr jetzt einen genaueren Blick auf das neue Angebot der Woche im PS Store werfen. Denn dort bekommt ihr gerade mit der Diablo 3 Eternal Collection nicht nur das komplette Diablo-3-Erlebnis, sondern auch eines der besten Spiele dieses Genres zum Schnäppchenpreis serviert.

Angebot der Woche vom 24.06. – Diablo III: Eternal Collection

Was steckt im neuen Angebot der Woche? Mit der Diablo III: Eternal Collection erschien im Jahr 2017 eine vollständige Sammlung aller bislang veröffentlichter Diablo-3-Inhalte für die PS4 und die Xbox One. Diese Sammlung umfasst dabei:

Diablo 3

Diablo 3: Reaper of Souls

Diablo 3: Rückkehr der Totenbeschwörers

Was kostet Diablo III: Eternal Collection als Angebot der Woche? Die komplette Diablo-3-Sammlung für die PlayStation 4 ist zurzeit als neues Angebot der Woche im PlayStation Store um 75% reduziert. Statt der regulären 69,99 € zahlt ihr aktuell 17,49 €.

Hier geht es zum Angebot im PS Store:

Was ist Diablo III?

Bei Diablo 3 handelt es sich in den Augen so manch eines Fans um eines der besten, wenn nicht um das beste Hack&Slay/Action-RPG für Konsolen – gerade in Bezug auf Steuerung, Spielfluss und Effekte. Die Eternal Collection bietet dabei das komplette Diablo-3-Erlebnis in einem Bundle.

Worum geht’s? Ganz einfach: Als Barbar, Hexendoktor, Dämonenjäger, Mönch, Zauberer, Kreuzritter oder Nekromant zieht ihr in die Schlacht gegen Untote, Dämonen und den Höllenfürst Diablo selbst.

Auch der dritte Teil der Reihe führt die Spieler auf die Jagd nach immer mächtigeren Ausrüstungsgegenständen und mehr Erfahrungspunkten. Beides macht eure Helden zunehmend stärker und erlaubt das Bezwingen immer stärkerer Gegner und das Erspielen immer besserer Ausrüstung.

Gespielt wird dabei in der gewohnten isometrischen Perspektive – mit einer Controller-Steuerung, die unter vergleichbaren Spielen auf Konsolen ihresgleichen sucht. Das besondere auf Konsolen ist zudem der lokale Koop-Mehrspielermodus, den es auf dem PC nicht gibt.

Ihr solltet euch die Diablo III: Eternal Collection anschauen, wenn: ihr generell ein Fan des Hack&Slay-Genres seid und euer Herz für schnelle, Action-geladene Kämpfe schlägt.

Wer bei einigen Gerne-Vertretern bisher durch die etwas schwammige oder unpräzise Steuerung abgeschreckt wurde, sollte Diablo III unbedingt ausprobieren. Hier ist die Steuerung wirklich intuitiv und äußerst präzise. Auch alle, die auf Couch-Koop stehen, werden hier bestens bedient.

Kurzum: Wenn ihr auch nur ansatzweise etwas für Hack&Slay übrig und Diablo III auf der PS4 bislang verpasst habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Hier habt ihr nun eine günstige Gelegenheit dazu.

So wird die Diablo III: Eternal Collection bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 3.500 Bewertungen

Hier der Trailer:

Hier könnt ihr aktuell auch noch im PS Store sparen:

