PS Plus: Spiele im Oktober 2022 – Release, Gerüchte und Spekulationen

Mit einem Essential-Abo bei PlayStation Plus bekommt ihr jeden Monat ein paar Spiele zum Download für PS4 und PS5 ohne weitere Kosten. Wie der Zeitplan für die PS Plus Spiele im Oktober aussieht und welche Gerüchte aktuell durch die Community geistern, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Wie sieht der Zeitplan aus? Jeden Monat läuft die Enthüllung und die Veröffentlichung gleich ab. Folgende Termine sind wichtig:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 04. Oktober Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 28. September Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Allerdings ist besonders die „Ankündigung“ nicht in Stein gemeißelt, die Spiele könnten auch etwas später oder früher vorgestellt werden. Erfahrungsgemäß sollten die Termine aber passen.

Denkt daran: Wenn die neuen Spiele von PS Plus im Store landen, verdrängen sie die Games aus dem September. Schiebt die September-Spiele rechtzeitig in eure Bibliothek:

PS Plus Oktober 2022 – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Oktober kommen? Aktuell gibt es noch keine glaubhaften Leaks zum neuen PS Plus. Allerdings haben wir uns in der Community ein wenig umgehört und stellen euch ein paar Titel vor, die mögliche Kandidaten für Spiele im PS Plus sein könnten.

Bitte bedenkt jedoch, dass es sich dabei nicht um verbindliche Infos handelt, sondern rein um Spekulationen und Gerüchte, die durchs Internet schwirren:

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Der Halloween-Monat Oktober steht an, entsprechend fliegen ein paar gruselige Gerüchte durchs Netz. Mit dabei ein starkes Ghostbusters-Spiel.

In Ghostbusters: The Video Game spielt ihr den Original-Cast rund um Dan Aykroyd und Bill Murray. Die Geschichte der Filme wird fortgesetzt und um ein spielbares Abenteuer erweitert. Das Remaster kam 2019 auf den Markt und hat die eingestaubte PS3-Grafik deutlich aufgehübscht. Ein Muss für alle Fans, die mal mit dem Protonenstrahl auf Geisterjagd gehen wollen.

Call of Duty: Vanguard

Schon in den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte um ein CoD in PS Plus, die reißen auch für den Oktober nicht ab. Am 28. Oktober kommt Modern Warfare 2 und der alte Titel CoD: Vanguard neigt sich dem Ende seines Content-Zyklus. Um noch mal Spieler auf die Server und in den Ingame-Shop zu bekommen, wäre PS Plus ein gutes Werkzeug.

The Evil Within 2

Ein erschreckendes Horror-Abenteuer darf im Halloween-Monat nicht fehlen. The Evil Within 2 schickt euch in ein traumatisches Abenteuer: Allein durch verstörende Szenarien, vollgestopft mit furchterregenden Gegnern und eure stärkste Waffe ist euer Verstand. Das Game versucht jedoch alles, um ihn euch zu nehmen.

Tetris Effect: Connected

Erst kürzlich wurde die PS VR2 enthüllt, was jetzt auch den Blick auf die VR-Spiele der PlayStation lenkt. Tetris Effect: Connected lässt sich mit und ohne VR-Brille spielen. Unterschiedlichste Modi und viele Anpassungsmöglichkeiten machen aus dem Gameboy-Klassiker ein Feuerwerk der Farben und Effekte. Ein durchaus anregendes Erlebnis, wenn man 4er-Reihen in der dunklen Weite des Alls auf den Punktestand schiebt.

Sobald neue Infos oder Leaks auftauchen, findet ihr mehr dazu auf MeinMMO.

Was bringt PS Plus Essential? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

