PS Plus September 2021: Welche Spiele werden enthüllt? Leaks, Hoffnungen und Gerüchte

Wir stellen euch die Hoffnungen und Gerüchte vor, die es aktuell zu PS Plus im September 2021 gibt. Vor allem drei Spiele stehen aktuell hoch im Kurs.

Am Ende des Monats werden immer die kostenlosen Zugaben für PlayStation Plus vorgestellt. Die Spieler diskutieren derzeit darüber, welche Spiele es wohl im September sein könnten.

PS Plus im August 2021 hatte mit Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4), Tennis World Tour 2 (PS4) und Hunter’s Arena: Legends (PS4 und PS5) drei interessante Spiele für Abonnenten geboten.

MeinMMO stellt euch Gerüchte, Leaks und Hoffnungen der User vor. Beachtet dabei, dass die Spiele in unserer Liste nicht offiziell sind und von Sony im Laufe der Woche offiziell vorgestellt werden.

PS Plus September 2021: Über diese 5 Spiele wird diskutiert

Gab es Leaks zu PS Plus? Bereits im Vorfeld hatte es einen Screenshot von einem möglichen PS-Plus-Angebot gegeben. Da aber wichtige Dinge wie etwa das richtige Datum fehlen, halten wir den „Leak“ für wenig glaubwürdig.

The Medium

Genre: Horror-Adventure | Entwickler: Blobber Team | Release-Datum: Januar 2021 | Modell: Buy-to-play

In dem Horror-Spiel „The Medium“ bekämpft Protagonistin Marianne ihren wiederkehrenden Albtraum. Das Besondere ist dadurch, dass ihr zwischen zwei Welten gleichzeitig hin und her reist und dort bestimmte Rätsel lösen müsst.

Gekämpft wird in „The Medium2“ übrigens nicht, denn es ist kein Survival-Horrorspiel. Stattdessen müsst ihr komplexe Rätsel lösen, um in der Story voranzukommen.

Den Test der GameStar zu The Medium könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Unsere Kollegen halten das Horror-Spiel für eines der „Story-Highlights des Jahres“ (via GameStar.de).

Haven

Genre: Sport | Entwickler: The Game Bakers | Release-Datum: 3. Dezember 2020 | Modell: Buy-to-play

In Haven schlüpft ihr in die Rolle eines Paars, welches auf einen fremden Planeten geflüchtet ist. Dabei geht es vor allem um die Koop-Erfahrung zwischen den beiden Protagonisten, die alle Aufgaben und auch Kämpfe gemeinsam erledigen.

Das französische Studio „The Game Bakers“ möchte dabei eine hübsche Story ohne bekannte Klischees wiedergeben. Die Story ist auch gut erzählt, doch meckern die Tester von 4Players etwa, dass das Spiel insgesamt viel zu wenig Gameplay bietet und der Koop-Modus sich ebenfalls aufgesetzt anfühlt (via 4Players.de).

Das spricht dafür: PS Plus kombiniert häufig große Action-Kracher mit kleineren, unbekannten Indie-Spielen. Auch Haven wäre ein solches Spiel, welches sich gut in Kombination mit einem großen Spiel eignet.

Tony Hawk‘s Pro Skater 1+2

Genre: Sport | Entwickler: Vicarious Visions | Release-Datum: 4. September 2020 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 kamen ursprünglich 1999 beziehungsweise 2000 raus. In beiden Spielen musste man per Skateboard in kurzer Zeit möglichst hohe Highscores einsacken. Mit dem Remasterer-Fassungen gibt es seit Ende 2020 eine deutlich verbesserte Version der alten Spiele. Remaster-Spiele waren schon häufiger Teil des PS-Plus-Programms.

MeinMMO-Autor Max Handwerk hat den Multiplayer von Tony Hawk‘s Skater 1+2 für euch getestet und konnte beim Test nicht mehr aufhören.

Marvel’s Avengers

Genre: Action | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 4. September 2020 | Modell: Buy-to-play

Das Multiplayer-Spiel Marvel’s Avengers wird unter Fans aktuell auch als PS-Plus-Titel gehalten. Die Spieler schlüpfen in dem Adventure in die Rollen der Superhelden aus dem Marvel-Universum. Mit Skillbäumen für die einzelnen Helden sollen sich die Charaktere unterscheiden, auch wenn mehrere Spieler die gleichen Comicfiguren ausgewählt haben. Die Missionen können im Koop oder im Singleplayer durch die Unterstützung von AI abgeschlossen werden.

Das spricht dafür: Seit ein paar Tagen ist hier die neue, kostenlose Black-Panther-Erweiterung mit neuen Inhalten draußen. Die Inhalte der neuen Erweiterung lassen sich auch spielen, ohne dass man das Grundspiel durchgespielt hat.

Richtig gut geht es dem Online-Spiel jedoch nicht. Auf Steam hat das Spiel so viele Spieler verloren, dass man kaum noch Gruppen zum Spielen finden kann. Mit PS Plus und möglichem Crossplay könnte man die schwindenden Spielerzahlen wieder aufbessern.

Uncharted: Lost Legacy

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog, Inc. | Release-Datum: 23. August 2017 | Modell: Buy-to-play

Das spricht dafür: Uncharted: Lost Legacy ist das einzige Uncharted-Spiel, welches bisher noch nicht in PlayStation Plus enthalten war. Ein möglicher Grund, warum das Spiel nun im September kommen könnte. Uncharted: Lost Legacy gehört ebenfalls zu den oft genannten Titeln auf reddit (via reddit.com)

Außerdem handelt es sich bei Lost Legacy um kein so umfangreiches Spiel wie bei den übrigen Titeln und auch Nathan Drake ist dieses Mal nicht dabei.

Solltet ihr noch keine PlayStation 5 haben und wollt unbedingt eine solche Konsole haben, dann schaut doch einmal in unseren PS5-Ticker auf MeinMMO. Hier stellen wir euch alle Möglichkeiten vor, wo ihr die Konsole kaufen könnt.