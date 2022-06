PS Plus Leak zeigt alle 3 Spiele für PS4/PS5 im Juli – Klingt nach richtig starkem Lineup

Das Lineup für die „PlayStation Plus“-Spiele im Juli wird erst am Mittwoch offiziell enthüllt, doch nun ist ein Leak von der bekannten Seite dealabs aufgetaucht. Darin werden drei Spiele für PS4 und PS5 gezeigt, die richtig stark.

Welche Spiele stecken laut dem Leak in PS Plus? Für Juli erwarten euch:

Crash Bandicoot 4: It’s about Time (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS4, PS5)

Wie verlässlich ist der Leak? Dealabs leakt regelmäßig die kommenden Spiele für PS Plus und lag dabei fast jedes Mal richtig. Für den Juni konnte die Seite ebenfalls zwei Tage vorher alle Titel korrekt voraussagen. Die Chancen auf dieses starke Lineup sind also groß, auch wenn es keine Garantie gibt, dass es so kommt.

Neues Crash Badicoot bekommt gute Reviews auf Metacritic

Was macht das Lineup so gut? Zum einen gibt es keinen echten „Flop“. Alle drei Spiele klingen richtig gut. Mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time hat PS Plus ein richtig starkes Spiel als Headliner. Auf Metacritic bekommt der Plattformer eine 85 auf der PS4 (bei 95 Reviews von Kritikern) und sogar eine 86 auf der PS5 (bei 21 Reviews). Auch unsere Kollegen von der GamePro haben eine starke 87 in der Wertung gegeben (via GamePro).

So gibt es Lob für den neuen Art-Style, das starke level-Design, die fairen Checkpoints und den hohen Wiederspielwert der einzelnen Level. Nur manche Sprungpassagen sind frustrierend und die Ladezeiten etwas lang. Trotzdem ist das Spiel eine gelungene Rückkehr zu alten Crash Badicoot-Spielen.

Hier könnt ihr euch das Test-Video zum Spiel anschauen:

Ein Horror-Game und ein neuer Multiplayer-Shooter sollen gratis werden

Welche Spiele gibt es noch? The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ist ein Spiel von den Entwicklern von Until Dawn. In diesem Horror-Game begleitet ihr eine chaotische Heldengruppe von jungen Leuten, die eigentlich nur entspannt tauchen wollten. Doch sie werden von einer Gruppe Fischer überrumpelt und müssen ein altes Frachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg erkunden.

Für Fans von schaurigen Momenten und Quick-Time-Events, in denen ihr in großer Hektik und Panik Aufgaben erledigen müsst, ist das Spiel ein riesiger Spaß. Allerdings fehlt es gerade bei den Charakteren an Tiefe.

Trotzdem geben unsere Kollegen von der GameStar dem Spiel eine Wertung von 77 (via GameStar). Hier das passende Test-Video dazu:

Das dritte Spiel des Leaks ist Arcadegeddon und es soll ebenfalls für PS4 und PS5 kommen. Dieser neue Multiplayer-Shooter soll am 5. Juli erscheinen, dem Release-Tag der „PS Plus“-Spiele im Juli.

In diesem quietschbunten Spiel müsst ihr eine Arcade-Halle vor der Schließung bewahren und kämpft wahlweise im PvE oder PvP:

Im PvE kämpft ihr in einem Horde-Mode, mit ständig neuen Wellen an Feinden

Im PvP kämpft ihr in Viererteams gegen andere Spieler

Was sagt ihr zu dem Lineup? Vertraut ihr dem Leak? Und findet ihr es auch so stark? Welches Spiel hättet ihr euch sonst noch für Juli gewünscht?

