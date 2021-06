PS Plus Juli 2021: Das sind die 3 neuen monatlichen Spiele für PS4 und PS5

Wie sieht’s bei euch aus? Was haltet ihr vom neuen PS-Plus-LineUp für den Juli 2021? Ist irgendein Titel dabei, der ganz speziell euer Interesse weckt oder auf den ihr euch besonders freut? Oder lässt euch Sonys aktuelle Spiele-Auswahl eher kalt? Teilt eure Meinung mit uns und anderen Usern von MeinMMO doch in den Kommentaren.

Hier weitere Vorteile von PlayStation Plus im Überblick : Abseits der monatlichen Spiele profitiert man als Abonnent von PS Plus noch von einigen zusätzlichen Vorteilen – darunter:

Das braucht ihr dafür: Die einzige Voraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, also ein PS-Plus-Abo. Für ein 12-Monate-Abonnement zahlt ihr regulär 59,99 €, es gibt aber auch zahlreiche Sales, bei denen ihr das Ganze auch günstiger schießen könnt. Beachtet dabei: Die jährlichen Kosten fallen mit geringerer Laufzeit der Mitgliedschaft höher aus.

Abhängig von eurer Plattform könnt ihr euch als Mitglied diesmal also auf bis zu 3 neue kostenlose Spiele von PS Plus freuen. Denn die beiden PS4-Spiele lassen sich über das Abwärtskompatibilitäts-Feature ohne Weiteres auch auf der PlayStation 5 genießen.

Hier die 3 neuen PS-Plus-Games im Juli 2021: Habt ihr PlayStation Plus abonniert oder habt es demnächst vor, dann erwartet auch im Juli folgendes LineUp an monatlichen Gratis-Spielen:

