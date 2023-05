Trainer verzichtet auf einige der stärksten Pokémon, weil er einen strategischen Meisterplan hat – Gewinnt wichtiges Turnier

Ein Trainer gewann ein wichtiges Turnier von Pokémon Karmesin und Purpur mit einem ungewöhnlichen Team, bei dem er auf einige Meta-Pokémon verzichtete, weil er eine bestimmte Strategie verfolgte.

Um welchen Spieler geht es? Joseph Ugarte ist ein professioneller Pokémon-Spieler, der an verschiedenen kompetitiven Turnieren teilnimmt. Aktuell beschreitet er Wettbewerbe in Pokémon Karmesin und Purpur.

Was war das für ein Turnier? Am vergangenen Wochenende trat Joseph bei einem regionalen Pokémon-Turnier in Portland an und ebnete sich an zwei Tagen seinen Weg bis ins Finale. Dort traf Joseph auf Zishuo Ding.

Joseph setzt auf sonniges Wetter

Was war der Plan von Joseph? Joseph spielte bei dem Turnier in Portland ein sogenanntes Sonnen-Team, rund um die Pokémon Qurtel und Papunga. Obendrein hatte er die zwei Paradox-Pokémon Flatterhaar und Riesenzahn, das legendäre Unheils-Monster Baojian sowie Gladimperio in seinem Team.

Qurtel soll dabei mit seiner Fähigkeit „Dürre“ ein sonniges Wetter hervorrufen, das in Kombination mit der Fähigkeit Paläosynthese von Flatterhaar und Riesenzahn den stärksten Wert der beiden Monster weiter verstärkt.

Des Weiteren profitiert Papunga von seiner Fähigkeit Chlorophyll, welche die Fähigkeit des Pflanzen-Flug-Monsters bei Sonnenschein verdoppelt und dadurch zu einem schnellen Support-Pokémon wird. Dieses spielt Joseph mit den Attacken Blättersturm, Schlafpuder, Ausdauer und Rückenwind.

Joseph weicht von der Meta ab

Auf welche Pokémon verzichtet Joseph? Weil Joseph in seinem Sonnen-Team auf Papunga und Qurtel setzt, verzichtet er auf zwei Pokémon, die in der aktuellen Meta stark vertreten sind und bei dem Turnier in Portland zu den 12 meistgespielten Pokémon zählen. Auch Gladimperio ist, obwohl es ein sehr starkes Monster ist und häufig gespielt wird, nicht in den Top-12 des Turniers.

Zwar werden sowohl Flatterhaar als auch Riesenzahn und Baojian stark in der aktuellen Meta gespielt, doch Pokémon wie Arkani, Dragoran, die Kombination Heerashai und Nigiragi, Delfinator oder Hutsassa fehlen in seinem Team komplett.

Die 12 meistgespielten Pokémon bei dem Regional in Portland, Tag 1 & 2

Was macht Joseph anders als andere Trainer? Eine ähnliche Rolle wie Papunga nimmt in der aktuellen Meta von Pokémon Karmesin und Purpur Hutsassa ein. Das pilzartige Pflanzen-Gift-Monster wird meist mit den Attacken Wutpulver und Pilzspore gespielt.

Pilzspore kann gegnerische Pokémon einschläfern, erfüllt also denselben Zweck wie die Attacke Schlafpuder von Jospehs Papunga. Schlafpuder besitzt zwar eine niedrigere Präzision und kann daneben gehen, doch durch die Fähigkeit Chlorophyll ist Papunga um einiges schneller als Hutsassa. So war es ihm im Finale von Portland möglich, die gegnerische Pokémon-Kombination Heerashai und Nigiragi einzuschläfern.

Obendrein kann Papunga, das vergleichsweise selten gespielt wird, durch seinen Flugtypen die Attacke Rückenwind nutzen und somit die Geschwindigkeit aller Pokémon des Anwenders weiter verdoppeln – ein strategischer Vorteil, mit dem Hutsassa nicht dienen kann.

Wie wichtig ist Strategie in Pokémon? Bei kompetitiven Pokémon-Matches müssen die Trainer jede Menge strategischer Entscheidungen treffen.

Das fängt schon bei der Wahl der sechs Pokémon an, die ein Spieler in sein Team aufnimmt. Doch die vier Attacken, die ein Pokémon erlernt, die gespielten Fähigkeiten, Items oder die Verteilung der Stats sind ebenso wichtig.

Bei dem Turnier in Portland wurden mit Delfinator, Eisenbündel und Flatterhaar an beiden Tagen auch drei Pokémon gespielt, die schon kurz nach dem Release von Karmesin und Purpur als sehr stark galten:

