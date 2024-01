Pokémon GO: Trainer äußert Frust über Ball-Anzeige – Andere wundern sich: ‘Hab die noch nie gesehen’

In Pokémon GO gibt es eine Anzeige, über die sich so manche Trainer beschweren. Worum es genau geht, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? Wenn ihr in Pokémon GO einen Raid absolviert, habt ihr anschließend die Möglichkeit, das besiegte Pokémon zu fangen. Hierfür stehen euch spezielle Pokébälle, sogenannte Premier-Bälle, zur Verfügung. Die Anzahl der Bälle, die ihr erhaltet, sind von verschiedenen Faktoren wie dem verursachten Schaden oder der Geschwindigkeit der Trainer im Raid-Kampf abhängig.

Neben den Premier-Bällen habt ihr die Möglichkeit, das Pokémon mit einem anderen Ball zu fangen. Hierbei handelt es sich um den Meisterball, welchen ihr nur sehr selten und schwer durch spezielle Forschungen im Spiel erhalten könnt. Dadurch solltet ihr euch auch überlegen, für welches Pokémon sich der Meisterball lohnt.

Wenn ihr bei dem letzten Ball angelangt seid, um das Pokémon zu fangen, könnt ihr eine spezielle Einblendung im Spiel sehen, die euch darauf hinweist, dass ihr nur noch einen einzigen Ball werfen könnt, bevor das Pokémon flieht. Diese Einblendung scheint nur im Spiel aufzutauchen, wenn ihr einen Meisterball besitzt. Und eben diese Einblendung wird in der Community nun diskutiert.

Trainer ist genervt von der Funktion, erhält Zustimmung und Gegenwind aus der Community

Was sagt der Trainer? Ein Trainer auf Reddit ist von dieser Anzeige genervt und wünscht sich, dass er diese ausschalten kann. Auf die Frage, was ihn daran nervt, antwortet er: Der zusätzliche Stress. Ändert das etwas an der Tatsache, dass ich bereits beim letzten Ball bin? Nein. Muss Niantic mich daran erinnern, dass es mein letzter Versuch ist? Auch nein .

Den Reddit Beitrag dazu binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Während der Trainer von anderen Leuten aus der Community Zuspruch bekommt, gibt es auch andere Stimmen zu dem Thema. Verrückt, dass die Leute nach dieser Funktion gefragt haben, als der Meisterball gerade herauskam. Das zeigt, dass man es wirklich nicht allen recht machen kann , lautet ein Kommentar. Ein weiterer Trainer schreibt: Mein Gott! Was kann man an dieser 1-Sekunden-Animation, die man sehr selten sieht, hassen?

Auch wird darüber diskutiert, dass diese Funktion nur einen Zweck erfüllen soll: Er wird nicht angezeigt, wenn du keinen Masterball in deiner Tasche hast. Der ganze Sinn dieser Funktion ist es, dich dazu zu bringen, deinen Masterball zu benutzen . Neben der ganzen Diskussion, gibt es auch einen humoristischen Tipp für den Trainer: Du kannst es ausschalten, indem du es früher fängst .

Was sagt ihr dazu? Nervt euch diese Anzeige auch, oder findet ihr sie hilfreich? Würdet ihr auch gerne die Möglichkeit haben, sie zu deaktivieren? Schreibt es uns in die Kommentare!

Weitere Events im Januar 2024 in Pokémon GO haben wir ebenfalls für euch aufgelistet.