Pokémon GO startet morgen Begrenzte Forschung mit Iscalar – So läuft das ab

Am 3. September läuft die Begrenzte Forschung mit Iscalar in Pokémon GO. Alles zum Start, Shinys und den Boni des Events.

Das erste große Event im September 2022 bei Pokémon GO steht an: Am Samstag erwartet euch eine dreistündige Begrenzte Forschung mit Iscalar. Begleitet wird das von Boni und besonderen Pokémon in der Wildnis.

In der Übersicht zeigen wir euch die Details.

Iscalar-Event am 3. September – Start, Shinys, Boni

Wann geht das los? Das Event startet am Samstag, den 3. September, um 11:00 Uhr Ortszeit. Es endet am Samstag um 14:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Ihr erhaltet während des Events für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Außerdem ist die Chance erhöht, schillernde Iscalar zu finden. Wie hoch die Chance während des Events ist, ist allerdings unklar.

Als Feldforschungen bekommt ihr Aufgaben, die euch mit Iscalar-Begegnungen belohnen.

Wie sieht Shiny Iscalar aus? In der folgenden Grafik seht ihr die normale und die schillernde Form von Iscalar und seiner Weiterentwicklung Calamanero:

Pokémon in der Wildnis: Passend zum Event verändern sich die Pokémon, die ihr häufiger in der Wildnis trefft. Das sind Alola-Rattfratz*, Kramurx*, Hunduster*, Fiffyen*, Blanas, Zobiris*, Felilou und mit Glück auch Galar-Zigzachs* (Das erscheint seltener). Die Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny finden.

Das müsst ihr zur Entwicklung wissen: Wenn ihr Iscalar entwickeln wollt, dann werdet ihr feststellen, dass das nicht „normal“ funktioniert. Ihr müsst dafür euer Handy drehen. Wir zeigen euch den Entwicklungs-Trick bei Iscalar hier auf MeinMMO im Detail.

Wie stark sind die Pokémon? Iscalar ist weder im PvP noch PvE zu gebrauchen. Seine Weiterentwicklung Calamanero ist zumindest im PvP zu gebrauchen und spielt in der Superliga und der Hyperliga im oberen Mittelfeld mit. Es gibt viele starke Alternativen.

Werdet ihr bei der Begrenzten Forschung mit Iscalar mitmachen? Auf welchen der Inhalte freut ihr euch am meisten?