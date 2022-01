Pokémon GO: Sichlor Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Sichlor in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit seid ihr bestens auf die Raids gegen Sichlor vorbereitet.

Was ist Sichlor für ein Pokémon? Sichlor stammt aus der ersten Spielgeneration von Pokémon GO und gehört zu den Typen Käfer und Flug. Regelmäßig trefft ihr Sichlor in den Raids der Stufe 3 oder auch als Angreifer von Team GO Rocket.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Sichlor und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Sichlor Konter

Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto Despotar mit Katapult und Steinkante Crypto Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Rihornior mit Katapult und Felswerfer Terrakium mit Katapult und Steinhagel Crypto Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel Despotar mit Katapult und Steinkante Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Crypto Stollos mit Katapult und Steinkante Brockoloss mit Katapult und Steinkante Mega–Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Demeteros mit Steinwurf und Steinhagel Aeropteryx mit Flügelschlag und Antik-Kraft Crypto Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Juwelenkraft Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel Alola-Geowaz mit Steinwurf und Steinkante Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger Geowaz mit Steinwurf und Steinkante

Schwächen von Sichlor: Aufgrund seiner Typen-Kombination ist Sichlor besonders anfällig gegen Gestein. Doch auch Flug-, Feuer-, Elektro- und Eis-Angriffe setzen Sichlor stark zu.

Gibt es Shiny Sichlor in Pokémon GO? Ja, ihr könnt mit Glück schillernde Sichlor finden und fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch, wie sich die normale und die schillernde Form unterscheiden:

Hier seht ihr Sichlor und seine Weiterentwicklung Scherox im Vergleich mit ihren Shiny-Versionen

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Sichlor leicht im Alleingang bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr Sichlor auch zu zweit besiegen können.