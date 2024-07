Das Handyspiel ein Megahit und die Sammelkarten ein Geheimtipp? Pokémon GO Karten laufen unter dem Radar und sind jetzt richtig günstig!

Die Pokémon GO Sammelkarten-Erweiterung wurde zu Release massiv unterschätzt. Das eröffnet euch jetzt jedoch eine Chance: Die Karten sind besonders günstig und nur begrenzt erhältlich.

Fans von Pokémon GO haben sicherlich mitbekommen, dass es zu dem Handy-Hit vor zwei Jahren auch Sammelkarten gab. Überraschenderweise wurden die Pokémon GO-Karten jedoch nicht gut aufgenommen und von vielen Sammlern ignoriert. Ihr fragt euch sicher, warum das so ist und was ihr nun von den Karten habt. Das erklärt euch dieser Artikel.

An einzigartigen Features kann es nicht liegen. Die Pokémon GO-Erweiterung zeigt die beliebtesten Pokémon in realistischen Umgebungen, was in dieser Konsequenz noch nie zuvor in einer Erweiterung umgesetzt wurde. Eine weitere Neuerung war damals, dass die Basis-Pokémon-Karten mit einer abziehbaren Schicht versehen wurden, unter der sich ein verwandeltes Ditto-Pokémon verbirgt.

Das macht die Pokémon GO Karten so besonders

Trotz der interessanten Gimmicks verkaufte sich die Erweiterung schlecht. Sie erschien zu einer Zeit, als Pokémon-Karten sehr beliebt waren und viele Sammler die Karten horteten, um später damit Geld zu verdienen. Das zusätzliche Pokémon-GO-Logo auf den Karten und die realistischen Designs gefielen den Sammlern jedoch nicht. Zudem war die Chance, seltene Karten zu ziehen, relativ hoch, was das Interesse weiter sinken ließ.

Die V-Variante von Mewtwo dürfte das Highlight der Erweiterung sein, aber es lassen sich noch viele weitere Schmuckstück finden

Das erhöht den Spaßfaktor dieser Erweiterung enorm, da man nun öfter die Chance hat, seltene und schöne Karten zu ziehen. Zu den coolsten Karten der Pokémon GO-Erweiterung gehört Mewtwo V, das in einer Stadtlandschaft dargestellt wird, die an die ikonische Pokémon GO-Marketingkampagne von 2016 erinnert. Auch Letraking hat eine coole V-Variante bekommen und das Full-Art Trainer Artwork von Professor Willow ist, wie viele andere Full-Art Trainer Artworks, sehr beliebt.

Mit etwas Glück kann man auch eines der sehr seltenen Shiny-Pokémon wie Evoli oder Glurak finden, die in der Erweiterung enthalten sind. Neben den beiden Fanlieblingen gibt es natürlich auch Dutzende weitere Entwicklungsstufen als Shiny in der Pokémon GO Erweiterung zu finden.

Da die Karten bisher relativ wenig gekauft wurden, könnte man in Zukunft eine interessante Sammlung besitzen, die nicht viele Leute vorweisen können. Vielleicht wird der Stil der Erweiterung im Nachhinein sogar noch beliebter und eure Karten werden besonders wertvoll.