In Pokémon GO startet heute, am 24. November, die Rampenlichtstunde mit Schmerbe. Wir zeigen euch die Boni und Shinys.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt und für eine Stunde steht ein Pokémon im Rampenlicht. Dazu kommt dann noch ein Bonus, der das Ganze abrundet.

In dieser Woche dreht sich alles um Schmerbe. Dazu kommt noch ein Bonus, den ihr perfekt von Zuhause ausnutzen könnt.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Schmerbe

Wann läuft die Rampenlichtstunde? Los geht es heute Abend um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde läuft das Event dann und ab 19:00 Uhr gibt es dann wieder die Spawns von Seen-Event.

Welche Boni gibt es? In der Stunde erscheint überall Schmerbe und die Spawns sind generell erhöht. Dazu gibt es doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Ihr bekommt also 2 Bonbons, anstatt nur einen.

Gibt es Shiny Schmerbe? Ja, das Pokémon könnt ihr schon längere Zeit als Shiny in Pokémon GO fangen. Der Unterschied ist dabei recht eindeutig:

So sieht Shiny Schmerbe aus.

So lohnenswert ist das Event: Für Shiny-Jäger könnte Schmerbe interessant sein. Wer es allerdings schon als Shiny hat, kann sich etwas zurücklehnen. Für PvP-Fans ist Schmerbe noch spannend, da die Entwicklung Welsar in der Superliga ein starkes Monster ist.

Ansonsten solltet ihr den Bonus ausnutzen. Die doppelten Bonbons lohnen sich und ihr müsst dafür nicht mal rausgehen. Verschickt also fleißig vom Sofa aus eure Pokémon, die ihr nicht nutzt und kassiert die doppelten Bonbons. Das lohnt sich beispielsweise bei legendären Pokémon besonders.

Wie geht es weiter? Das ist die letzte Rampenlichtstunde im November. Bisher sind noch keine Rampenlichtstunden für den Dezember bekannt. Dafür passiert im kommenden Monat aber eine ganze Menge mehr im Spiel. Das große „GO Beyond“-Update wird ausgerollt:

