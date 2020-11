Pokémon GO: Neuer Promo Code für November bringt 4 Geschenke

Ein neuer Promo Code im November 2020 bei Pokémon GO ist da. Zusammen mit Verizon verschenkt das Spiel 4 Kleidungsstücke. So löst ihr ihn auf iOS und Android ein.

Was ist das für ein Code? In Zusammenarbeit mit Verizon bietet Pokémon GO euch jetzt im November neue Geschenke an, die ihr per Code im Spiel auf Android oder iOS einlösen könnt.

Verizon ist ein US-amerikanischer Telekommunikationskonzern.

Der neue Code lautet:

LRQEV2VZ59UDA

Welche Geschenke gibt es? Dieser Promo Code ist etwas anders als die letzten, die ihr einlösen konntet. Denn als Belohnung gibt es keine Bälle oder Sternenstücke. Stattdessen erhaltet ihr Kleidung für euren Avatar.

Das sind zwei schwarze Masken und zwei Jacken. Die Masken sind Schwarz mit roten Akzenten und die Jacke ist schwarz/grau mit einem roten Haken in der Mitte. Die gibt es jeweils für männliche und weibliche Charaktere – darum sind es vier Geschenke und ihr seht erstmal nur zwei davon.

So sehen die neuen Items bei männlichen Avataren im Spiel aus

Wenn euch diese Kleidungsstücke gefallen und ihr sie freischalten wollt, zeigen wir euch jetzt, wie ihr die Kleidung für eure Accounts freischaltet.

Promo-Code einlösen auf Android und iOS

Wie löst man den Code auf Android ein? Nutzer eines Android-Geräts haben es bei der Eingabe leicht.

Kopiert euch zunächst oben im Artikel den Promo-Code

Öffnet nun Pokémon GO und wählt dort anschließend über den Pokéball in der Mitte den Shop aus

Scrollt jetzt im Shop ganz nach unten

Hier findet ihr das Feld für die Code-Eingabe

Fügt jetzt dort den kopierten Code ein und klickt auf einlösen

Wie löst man den Promo-Code auf iOS ein? Bei iOS-Geräten wie iPhones ist das Freischalten des Codes etwas umständlicher.

Kopiert euch den Promo-Code oben aus diesem Artikel

Besucht jetzt die Webseite von Niantic (rewards.nianticlabs.com)

Meldet euch dort mit euren Login-Daten oder Google-Konto an, mit denen ihr euch auch bei Pokémon GO anmeldet

Fügt dort jetzt den Code ein, den ihr hier aus dem Artikel kopiert habt

Teilweise kann es ein paar Minuten dauern, bis die Items dann im Spiel freigeschaltet werden. In der Regel sollte das aber nach wenigen Sekunden passieren.

Bis wann ist der Code gültig? Das ist aktuell noch unklar. Wenn ihr die Kleidungsstücke haben wollt, solltet ihr den Code zur Sicherheit schnell einlösen.

Wo finde ich die Kleidung im Spiel? Die Kleidung anzulegen ist denkbar einfach. Startet Pokémon GO und tippt unten links auf euer Trainer-Porträt.

Nun tippt ihr auf den Kleiderbügel „individualisieren“. Unter dem Reiter „Masken“ findet ihr die Verizon-Maske. Bei „Oberteile“ findet ihr die Verizon-Jacke.

Wie gefällt euch das Geschenk dieses Promo-Codes? Findet ihr es gut, dass Niantic nicht immer nur Gegenstände wie Bälle verschenkt, sondern ihr jetzt kostenlos euren Charakter kleiden könnt, oder hättet ihr lieber etwas anderes erhalten? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

