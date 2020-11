Das Seen-Event ist die letzte Veranstaltung vor dem großen „GO Beyond“-Update in Pokémon GO:

Das ist das Seen-Event: Am 24. November um 8:00 Uhr morgens ist das Seen-Event gestartet. Es stellt das legendäre Seen-Trio Selfe, Tobutz und Vesprit in den Mittelpunkt und lässt andere Pokémon, die an Seen erscheinen, vermehrt auftauchen.

In Pokémon GO ist das Event rund um das legendäre Seen-Trio gestartet. Wir zeigen euch hier alle Feldforschungen, die Spawns und die neuen Raid-Bosse.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. vier − zwei =

Insert

You are going to send email to