Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Schmerbe und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 23. Januar 2024, die Rampenlicht-Stunde mit Schmerbe. Wir zeigen euch hier im Guide alles zu den Zeiten, Shinys und den Boni des kurzen Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde für euch. Für die Dauer von 60 Minuten steht dabei ein Pokémon zusammen mit einem Bonus im Fokus. Welche Kombination aus Pokémon und Bonus aktiv ist, legt Niantic am Anfang eines Monats fest.

Heute trefft ihr auf das Pokémon Schmerbe aus der dritten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Wasser und Boden und kann sich in Welsar entwickeln.

Rampenlichtstunde am 23. Januar – Start, Shiny und Boni

Wann geht es los? Wie ihr das von früheren Rampenlicht-Stunden kennt, beginnt das Event auch heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Eine Stunde lang sind die Inhalte dann für euch aktiv. Um 19:00 Uhr endet das Event wieder.

Welche Boni sind aktiv? In der Event-Zeit seht ihr nahezu an jedem Fleck in Pokémon GO wilde Schmerbe. Wenn ihr noch mehr dieser Pokémon anlocken wollt, könnt ihr dazu Rauch zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Bonbons.

Heute läuft bereits die vierte Rampenlicht-Stunde im Januar 2024. Was euch beim letzten Termin des Monats erwartet, seht ihr hier:

Kann man Shiny Schmerbe fangen? Ja, die schillernde Form von Schmerbe gibt es schon lange in Pokémon GO. Mit etwas Glück könnt ihr heute während des Events eins von ihnen fangen. Bedenkt aber, dass die Chancen auf Shinys bei Rampenlicht-Stunden nicht erhöht sind.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Schmerbe selbst ist kein guter Angreifer. Seine Weiterentwicklung Welsar kann in der Superliga bei Trainerkämpfen ein starkes Pokémon sein, das eure Gegner überrascht. Für Raid-Kämpfe solltet ihr das Pokémon allerdings besser nicht einpacken.

