Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2024 und ihre Boni

In dieser Übersicht zeigen wir euch, welche Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO im Januar 2024 auf euch warten. Wir listen euch alle wichtigen Informationen zu den Pokémon, den Terminen sowie den Boni auf.

Um was für Events handelt es sich? Jeden Dienstag gibt es in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde. Hierbei gibt es ein Pokémon, welches in den Fokus gestellt wird und eine Stunde lang sehr häufig in der Wildnis erscheint.

Auch gibt es während der Rampenlicht-Stunden immer einen Bonus, der im Spiel aktiv ist. Welcher Bonus mit welchem Pokémon wann aktiv ist, haben wir hier für euch aufgelistet.

Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2024

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden sind jeden Dienstag in der Zeit von 18:00 bis 19:00 aktiv. Dies sind die Rampenlicht-Stunden im Januar 2024:

Termin Pokémon & Boni 02. Januar Formeo und 2x Fang-EP 09. Januar Evoli und 2x Fang-Bonbons 16. Januar Trasla und 2x Verschick-Bonbons 23. Januar Schmerbe und 2x Entwicklungs-EP 30. Januar Tarnpignon und 2x Fang-Sternenstaub

Rampenlicht-Stunde am 02. Januar

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 2. Januar wird sich die Rampenlicht-Stunde um Formeo drehen. Dabei handelt es sich um ein Normal-Pokémon aus der 3. Generation, welches keine Entwicklungen besitzt. Es kann jedoch verschiedene Formen annehmen, die auch jeweils einem anderen Typ angehören.

Welche Boni sind aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde wird der 2x Fang-EP Bonus aktiv sein. Das bedeutet, ihr werdet für das Fangen von Pokémon mit doppelten Erfahrungspunkten belohnt. Dieser Bonus ist nicht nur beim Fangen von Formeo, sondern bei allen Pokémon aktiv.

Lohnt sich das Event? Formeo spielt leider weder in Raids, noch in der Kampfliga eine besonders große Rolle. Wenn ihr jedoch aktiv am Leveln seid, könnte der Erfahrungsbonus für euch interessant sein.

Kann man Shiny-Formeo fangen? Ja, Formeo wird in der Rampenlicht-Stunde auch in seiner Shiny-Form anzutreffen sein.

Rampenlicht-Stunde am 09. Januar

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 9. Januar werdet ihr in der Rampenlicht-Stunde auf Evoli treffen. Dieses Pokémon vom Typ Normal stammt aus der 1. Generation. Die Besonderheit von Evoli sind seine Entwicklungen. So besitzt es gleich 8 verschiedene Entwicklungs-Formen, die jeweils von einem anderen Typen sind. Mit welchen Tricks ihr Evoli entwickeln könnt, findet ihr bei uns.

Welche Boni sind aktiv? Zur Rampenlicht-Stunde von Evoli werdet ihr die doppelten Bonbons beim Fangen von Pokémon erhalten.

Lohnt sich das Event? Evolis Entwicklungen spielen nach wie vor eine Rolle in Pokémon GO. Nachtara ist beispielsweise in der Superliga ein solides Pokémon und Feelinara ist ein gutes Pokémon für eure Feen-Angreifer in Raids.

Kann man Shiny-Evoli fangen? Ja, ihr könnt Evoli in der Rampenlicht-Stunde auch als Shiny finden.

Rampenlicht-Stunde am 16. Januar

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 16. Januar findet ihr Trasla in der Rampenlicht-Stunde vermehrt. Dieses Pokémon stammt aus der 3. Generation und besitzt die Typen Psycho und Fee. Es kann sich zu Kirlia entwickeln, welches sich wiederum zu Guardevoir oder Galagladi entwickeln kann, je nachdem, welches Geschlecht euer Kirlia besitzt.

Guardevoir besitzt außerdem noch eine Mega-Entwicklung.

Welche Boni sind aktiv? Während der Rampenlicht-Stunde von Trasla werdet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelten Bonbons erhalten.

Lohnt sich das Event? Wenn ihr noch Verstärkung für eure Raid-Teams der Typen Psycho oder Fee sucht, solltet ihr dieses Event nutzen. Guardevoir ist im Bereich Psycho ein guter Angreifer, in seiner Mega-Entwicklung sogar ein sehr guter Angreifer. Als Feen-Angreifer gespielt, ist Guardevoir ebenfalls ganz oben bei den besten Pokémon zu finden. In seiner Mega-Entwicklung dominiert es die Liste der Feen-Angreifer sogar.

Kann man Shiny-Trasla fangen? Ja, ihr könnt Shiny-Trasla in der Rampenlicht-Stunde fangen.

Rampenlicht-Stunde am 23. Januar

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Schmerbe wird im Mittelpunkt der Rampenlicht-Stunde am 23. Januar stehen. Es besitzt die Typen Wasser und Boden und kann sich zu Welsar entwickeln. Schmerbe existiert seit der 3. Generation.

Welche Boni sind aktiv? Bei diesem Event werdet ihr doppelte Erfahrungspunkte erhalten, wenn ihr Pokémon entwickelt.

Lohnt sich das Event? Während Welsar in Raids keine Rolle spielt, ist es in der Superliga ein sehr starkes Pokémon. Falls ihr hierfür noch Pokémon benötigt, solltet ihr diese Rampenlicht-Stunde also nicht ignorieren.

Kann man Shiny-Schmerbe fangen? Ja, Schmerbe wird in seiner Shiny-Variante während der Rampenlicht-Stunde aufzufinden sein.

Rampenlicht-Stunde am 30. Januar

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Tarnpignon, das Pflanzen-Gift-Pokémon aus der 5. Generation, wird am 30. Januar in der Rampenlicht-Stunde vermehrt auftauchen. Es kann sich zu Hutsassa entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Ihr erhaltet doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon, wenn ihr während dieser Rampenlicht-Stunde unterwegs seid.

Lohnt sich das Event? Weder Tarnpignon noch seine Entwicklung Hutsassa, spielen in Raids oder der Kampfliga eine Rolle. In dieser Rampenlicht-Stunde könnte für euch jedoch der Bonus interessant sein, wenn ihr etwas Sternenstaub ansammeln wollt.

Kann man Shiny-Tarnpignon fangen? Ja, Shiny-Tarnpignon wird während der Rampenlicht-Stunde anzutreffen sein.

