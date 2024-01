Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit extra viel Staub und Tarnpignon

In Pokémon GO startet heute, am 30. Januar 2024, die Rampenlicht-Stunde mit Tarnpignon. Und die solltet ihr dringend mitnehmen, wenn ihr Sternenstaub benötigt.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde steigt jeden Dienstag in Pokémon GO. Hier erscheint immer für 60 Minuten lang ein bestimmtes Pokémon an allen Ecken und Enden des Spiels. Dazu kommt jede Woche ein spezieller Bonus.

In dieser Woche heißt das Event-Pokémon Tarnpignon. Doch der wichtigste Aspekt der Rampenlicht-Stunde ist diesmal der Sternenstaub.

Rampenlicht-Stunde am 30. Januar 2024 mit Tarnpignon – Boni und Zeiten

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet um 18:00 Uhr. Um diese Zeit werden nahezu alle Spawns in der Wildnis zu Tarnpignon. Um 19:00 Uhr kommen dann wieder die regulären Spawns ins Spiel.

Welche Boni gibt es? Tarnpignon erscheint überall, doch wenn ihr noch mehr Tarnpignon-Spawns braucht, zieht der Rauch in dieser Stunde zusätzliche Exemplare an.

Zudem erhaltet ihr für jeden Fang den doppelten Sternenstaub. Allein das ist schon ein guter Bonus, aber nicht der einzige in Sachen Sternenstaub.

Darum ist Tarnpignon so gut für Sternenstaub: Tarnpignon gehört zu den Pokémon, die generell mehr Sternenstaub pro Fang bringen.

Zur Übersicht:

Tarnpignon bringt 500 Sternenstaub pro Fang. Der Doppelbonus erhöht das auf 1.000.

Nutzt ihr ein Sternenstück sind es heute Abend 1.500 Sternenstaub pro Fang.

Wenn ein Wetterbonus aktiv ist, kommt ihr sogar auf 1.875 Sternenstaub pro Tarnpignon-Fang mit Sternenstück. 1.250 sind es ohne Sternenstück mit Wetterbonus.

Gibt es Shiny Tarnpignon? Ja, auch die Shiny-Variante ist verfügbar. Allerdings ist die Chance darauf in der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht, ihr braucht also viel Glück, um es zu finden.

So sieht die Shiny-Version von Tarnpignon und Hutsassa aus

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

Tarnpignon selbst ist nicht sonderlich spannend als Angreifer und auch seine Entwicklung Hutsassa ist weder in Raids noch in der Kampfliga relevant. Wenn ihr auf der Suche nach starken Angreifern in Pokémon GO seid, ist das heute nicht eure Stunde.

Doch der Sternenstaub-Bonus ist sehr hilfreich, denn Sternenstaub braucht man eigentlich immer in Pokémon GO: Etwa zum Leveln, Erlösen oder zum Erlernen neuer Attacken. Deshalb sollte man sich heute den Termin um 18:00 Uhr auf jeden Fall eintragen, wenn man Sternenstaub benötigt.

Was ist sonst los in Pokémon GO? Derzeit läuft die große Rocket-Übernahme in Pokémon GO, die unter anderem Crypto-Kyogre für Giovanni und jede Menge neue Cryptos bei den übrigen Rockets bringt. Zudem ist dies ein entscheidender Zeitraum, da ihr aktuell die Attacke „Frustration“ loswerdet. Warum das so wichtig ist, erfahrt ihr hier.