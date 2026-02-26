Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im März 2026

Auch im März 2026 bringt euch Pokémon GO neue Raids mit legendären Bossen und Mega-Monstern. In der Übersicht von MeinMMO seht ihr, welche das sind.

Mit dem März startet nicht nur ein neuer Monat, sondern zeitgleich auch die neue Season Erinnerungen in Bewegung in Pokémon GO. Zu den Inhalten des neuen Monats gehören traditionsgemäß auch wieder neue legendäre Raid-Bosse, Mega-Raids sowie Raid-Stunden.

Wir zeigen euch, wann ihr welche Raid-Bosse findet. Monster, die ihr auch als Shiny antreffen könnt, haben wir mit einem * markiert.

Alle Raid-Stunden in Pokémon GO im März 2026

Die Raid-Stunden finden jede Woche am Mittwoch statt. Sie starten jeweils um 18:00 Uhr und laufen bis 19:00 Uhr. In der Zeit findet ihr den jeweiligen Raid-Boss in einer Vielzahl von Arenen und habt damit eine große Möglichkeit, den Boss oft herauszufordern und zu besiegen.

Datum Bosse 4. März Arktos*, Zapdos* und Lavados* 11. März Zacian (Heldenhafter Krieger)* 18. März Zamazenta (Heldenhafter Krieger)* 25. März Regieleki*

Alle Raid-Bosse in Pokémon GO im März 2026

Nicht nur Raids und Bosse warten im März 2026 im Spiel auf euch. Wie gewohnt sind auch eine ganze Reihe an anderen Events und Inhalten Teil des neuen Monats. Doch ein recht beliebtes Event wird bisher in der Übersicht der neuen Season und der Events im März 2026 in Pokémon GO vermisst.