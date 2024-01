Pokémon GO: Mega-Stahlos Konter – 20 beste Angreifer im Raid-Guide

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Mega-Stahlos zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr zur Sicherheit auf mehr Trainer setzen.

Pokémon GO: Beste Attacken für Epitaff – So setzt ihr es richtig ein

Huch! Das neue, starke Pokémon in Pokémon GO ist plötzlich unsichtbar

Schwächen von Mega-Stahlos: Das Pokémon gehört zu den Typen Boden und Stahl und hat Schwächen gegen Kampf, Boden, Feuer und Wasser . Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Stahlos zu besiegen.

Die besten Konter gegen Mega-Stahlos in Pokémon GO im Raid-Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Stahlos in Raids besiegen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to