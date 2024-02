Ein Trainer ist stolz, weil ihn ein PokéStop in Pokémon GO nun immer an seinen Vater erinnern wird

In Pokémon GO können PokéStops die unterschiedlichsten Dinge sein. Ein Trainer berichtet, dass ein ganz besonderer Gedenkstein nun zu einem PokéStop wurde.

Was ist das für ein PokéStop? Ein Pokémon GO Trainer auf Reddit berichtet, dass er nach längerer Abwesenheit wieder seine Heimat im ländlichen Irland besucht hat. Dabei wurde er von einem Freund auf einen ganz besonderen PokéStop hingewiesen.

Bei dem PokéStop handelt es sich um einen Gedenkstein. Und das ist kein geringerer Gedenkstein, als der von seinem Vater. Der Gedenkstein ist ein Thron aus Stein, da sein verstorbener Vater den Leuten in der Gemeinde die Kunst der Steinmetzarbeiten beigebracht habe.

Wie entsteht eigentlich ein PokéStop in Pokémon GO? PokéStops in Pokémon GO entstehen durch die Einreichung von Trainern. Spieler, die mindestens Level 38 sind, können einen beliebigen PokéStop einreichen, der dann von anderen Trainern in Pokémon GO begutachtet wird. Abhängig von dieser Begutachtung entsteht dann ein neuer PokéStop, oder eben nicht.

„Auf jeden Fall stolz, das ist so cool.“

Was sagt der Trainer dazu? Der Trainer ist stolz über dieses Denkmal seines Vaters, dass ihn jetzt immer in Pokémon GO begleiten wird. Auf die Nachfrage eines anderen Trainers, ob er darauf stolz ist oder es respektlos findet, antwortet er: Auf jeden Fall stolz, das ist so cool.

In einem weiteren Kommentar auf die Frage, ob solch ein Denkmal in Irland üblich ist im Vergleich zu einem Grabstein, stellt der Trainer außerdem fest: Es ist nicht sein eigentliches Grab, sondern ein Denkmal zu seinem Gedenken, das von Menschen errichtet wurde, die ihn liebten, weil er sie das Steinmetzhandwerk lehrte.

Der Trainer hat nun also auch in Pokémon GO eine schöne Erinnerung an seinen verstorbenen Vater, auf die er stolz ist.

Was sagt ihr dazu? Findet ihr, dieser PokéStop ist eine schöne Geste, oder seid ihr davon nicht so begeistert wie der Trainer selber? Habt ihr selbst auch PokéStops, zu denen ihr solch einen persönlichen Bezug habt und die euch stolz machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. An diesem Wochenende findet übrigens die große Pokémon GO Sinnoh-Tour statt, die ihr nicht verpassen solltet.