Pokémon GO: Diese Pokémon nutzen die 12 besten Trainer in der Superliga

Die Auswahl der Pokémon in den Kampfligen von Pokémon GO ist ein elementarer Bestandteil, um den Legenden-Status zu erreichen. Welche Teams die ersten Legenden aus der aktuellen Saison benutzen, zeigen wir euch.

Worum geht es? In den Kampfligen von Pokémon GO gibt es ein Ranking-System. Die ersten 20 Ränge erklimmt ihr, indem ihr eine bestimmte Anzahl an Siegen in der Liga erreicht. Danach folgen die Ränge Ass, Veteran, Experte und zum Schluss der Legenden-Rang.

Für die letzten 4 Ränge benötigt ihr eine bestimmte Bewertung. Eure Bewertung steigt, wenn ihr Kämpfe gewinnt und sinkt, wenn ihr diese verliert. Erreicht ihr eine Bewertung von über 3000, so steigt ihr in den Legenden-Rang auf.

Mit welchen Pokémon das in dieser Saison den ersten Trainern in der Superliga gelungen ist, zeigen wir euch hier. Schaut euch außerdem an, welche Tipps 3 Profis für die Kampfliga geben.

Mit diesen Pokémon sind die Trainer zu Legenden geworden

Welche Pokémon haben diese Legenden benutzt? Hier findet ihr die Auflistung der Pokémon, die von den Trainern, welche bereits früh den Legenden-Rang erreicht haben, eingesetzt wurden.

JesusAWC: Akkup, Lanturn und Fiaro

LyleJeffslll: Crypto-Skorgla, Crypto-Quappo und Crypto-Alola-Sandamer/Schlurp

Doonebug97: Skelokrok, Welsar/Cresselia und Altaria

MEweedle und weisarsen: Akkup, Schlurp und Welsar/Registeel

IIqm: Schlurp, Crypto-Skorgla und Trombork/Quappo

Tetsuo106t: Deoxys (Verteidigungsform), Crypto-Dragonir/Muntier und Schlingking/Quappo

P4T0M4N: Crypto-Dragonir, Muntier, Lanturn

SuYuu17 und Tetsuo106t: Azumarill, Schlurp, Crypto-Alola-Sandamer

JWNaldo: Jugong, Crypto-Skorgla und Trombork

Jason2890: Jugong, Meditalis und Rocara

LNDsRargef: Akkup/Skorgla/Suelord, Schlurp und Azumarill

Wie ihr seht, sind viele Pokémon in mehr als einem Team anzutreffen, während die Teams selber ziemlich verschieden in ihrer Aufstellung sind. Vielleicht hilft euch diese Übersicht, wenn ihr an euren Kampfliga-Teams für die Superliga arbeitet und gibt euch die eine oder andere Inspiration.

Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Januar in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr bei uns auch fündig: Pokémon GO: Events im Januar 2024 – Alle Termine und Boni