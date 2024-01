Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch jetzt Avatar-Items – So löst ihr ihn ein

In Pokémon GO ist seit dem 04. Januar 2024 ein neuer Promo-Code verfügbar. Wir zeigen euch, wie ihr ihn einlöst.

Was ist das für ein Code? Der Code stammt aus einer Zusammenarbeit von Pokémon GO und der Marke “Fendi”. Er lautet:

FENDIxFRGMTxPOKEMON

Dieser Code ist ab dem 04. Januar 2024 aktiv und ist für ein Jahr verfügbar, bis zum 04. Januar 2025.

Was bringt der Code? Habt ihr den Code eingelöst, könnt ihr Hoodies im Dragoran-Design für eure Avatare in Pokémon GO bekommen.

So sieht der Hoodie aus

Zudem kann man sich einen passenden Hut und ein Shirt für die Avatare holen, wenn man entsprechende PokéStops an Fendi-Stores verwendet. Hierfür gibt es allerdings keinen Code, über den bekommt ihr nur den Pullover.

Wie löst man Promo Codes in Pokémon GO ein?

Wie ihr Codes in Pokémon GO einlöst, hängt von eurem Gerät ab. Es gibt unterschiedliche Wege für Android und iOS, und zudem hat sich der bekannte Weg bei iOS leicht verändert.

Auf iOS: Früher musste man über eine sogenannte “Rewards-Seite” von Niantic gehen, die gibt es aber nicht mehr in der altbekannten Form. Stattdessen muss man Codes nun im Webstore zu Pokémon GO einlösen.

Der Weg läuft so:

Besucht den Webstore, den Link findet ihr hier (zum Webstore von Pokémon GO)

Hier müsst ihr euch nun mit eurem Account anmelden

Habt ihr das getan, müsst ihr nur noch den Code eingeben

Hinweis: Es kann passieren, dass ihr die Nachricht “Wurde bereits eingelöst” bekommt. Schaut dann, ob ihr im Spiel trotzdem eine Mitteilung bekommt, dass der Code eingelöst wurde und ihr die Items erhaltet. Hier scheint es aktuell einen Fehler zu geben.

Auf Android: Hier könnt ihr einfach in den Shop im Spiel selbst klicken und müsst einfach nur runterscrollen. Dort findet ihr das Feld “Promos”, wo man Codes einfach eingeben kann. Nun nur noch aktivieren, dann solltet ihr den Hoodie bekommen.

Nach der Einlösung solltet ihr die Items bekommen und im Anpassungs-Menü eurer Avatare anlegen können. Ihr findet den Hoodie unter dem Bereich “Sponsoren”.

Was ist sonst in Pokémon GO los? Momentan läuft die aktuelle Season “Zeitlose Reisen”, die sich unter anderem auf die Hisui-Pokémon konzentriert. An diesem Wochenende gibt es einige Termine, wie das neue “Weiße Odyssee”-Event oder den Community Day mit Bauz. Das ist aber nicht alles, was in den kommenden Wochen in Pokémon GO los ist.

Eine Übersicht aller Termine in diesem Monat zeigen wir euch hier: Alle Events im Januar 2024 bei Pokémon GO.