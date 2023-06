Pokémon GO hat jetzt 6 neue Promo-Codes, beeilt euch

In Pokémon GO gibt es gerade 6 neue Promo-Codes, die nur für kurze Zeit aktiv sind. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind, was ihr erhaltet und wie ihr sie einlösen könnt.

Um welche Codes geht es? In der Reddit-Community von Pokémon GO kursieren gerade 6 neue Promo-Codes, die euch verschieden Items bringen sollen. Dabei müsst ihr aber schnell sein, denn die Codes sind in der Regel nicht lange gültig. So berichten bereits erste Spieler, dass sie bei ihnen nicht funktioniert haben.

Folgende Codes sind derzeit aktiv:

8PME5K9765DRP

699C5QGFAACNF

TXHRQWVGJST49

Z7HBZNWCAVTAG

E2L5BLSSQ7SC7

MMU3XZN9TRZHN

Löst diese entweder als Android-Nutzer direkt im Spiel ein oder nutzt als iOS-Nutzer die Rewards-Seite von Niantic.

Was bringen die Codes? Die ersten 3 Codes dieser Liste bringen euch jeweils ein Lockmodul. Bei den anderen 3 Codes könnt ihr euch hingegen über 6 Beleber freuen.

So löst ihr die Promo-Codes ein

Je nachdem, ob ihr Android oder iOS nutzt, gibt es Unterschiede beim Einlösen der Codes. Geht hierbei wie folgt vor:

Android: Android-Nutzer haben es hier etwas leichter. Ihr kopiert euch den Code und öffnet dann direkt euer Spiel. Klickt dort auf den Ingame-Shop und scrollt bis nach unten. Hier gibt es ein entsprechendes Eingabe-Feld, in dem ihr den Code einfügen könnt.

iOS: Wenn ihr ein Apple-Gerät besitzt, dann könnt ihr die Codes ausschließlich über die Rewards-Seite von Niantic einlösen. Öffnet diese und wählt euch dort mit euren Zugangsdaten von Pokémon GO ein. Nun könnt ihr den entsprechenden Code eingeben und bestätigen.

Klappt es nicht, wird euch dies auf der Seite direkt angezeigt. Wenn es funktioniert hat, dann könnt ihr die Belohnung in eurem Tagebuch im Spiel einsehen. Aber Achtung! Das Einloggen mit reinem Trainer-Club-Konto ist hier nicht möglich.

