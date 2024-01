Pokémon GO: Neue Crypto-Pokémon der Rockets – 9 lohnen sich besonders

Das neue Rocket-Event in Pokémon GO bringt einige starke Crypto-Pokémon. Wir erklären euch. welche sich hiervon besonders lohnen.

Was ist das für ein Event? Das neue Rocket-Event Gestohlene Schätze startet am 27. Januar um 00:00 Uhr und endet am 1. Februar 2024 um 23:59 Uhr. Dieses Event bringt unter anderem einige neue Crypto-Pokémon ins Spiel.

Unter den neuen Crypto-Pokémon finden sich einige äußerst starke Pokémon, die sich für Raids oder die Kampfliga lohnen. Welche Pokémon sich wofür besonders gut eignen, haben wir für euch aufgelistet.

Starke Angreifer für Raids und für die Kampfliga dabei

Welche Crypto-Pokémon haben die Rocket-Bosse dabei? Bei den Pokémon der Rocket-Bosse gibt es Veränderungen. Dabei haben die Bosse ab Beginn des Events unter anderem folgende Crypto-Pokémon bei sich:

Sierra: Crypto-Tentacha *

Arlo: Crypto-Kindwurm *

Cliff: Crypto-Zubat *

Alle drei Pokémon können auch als Shiny erscheinen.

Welche Crypto-Pokémon von den Rocket-Bossen lohnen sich besonders? Alle drei Crypto-Pokémon, die die Bosse neu dabei haben, besitzen ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen des Spiels. Während die Entwicklung von Crypto-Kindwurm, Crypto-Brutalanda, eines der besten Drachen-Angreifer in Pokémon GO ist, haben die anderen beiden Pokémon ihre Stärken in der Kampfliga.

Während Crypto-Golbat, die Entwicklung von Crypto-Zubat, in der Superliga punkten kann, könnt ihr Crypto-Tentacha zu Crypto-Tentoxa entwickeln, welches wiederum in der Hyperliga seine Stärke beweisen kann.

Welche Crypto-Pokémon gibt es in den Crypto-Raids? In den Crypto-Raids werdet ihr im Event auf folgende Pokémon treffen:

5*-Crypto-Raids

Crypto-Ho-Oh * (nur verfügbar in der Zeit vom Samstag, dem 27. Januar 2024 um 06:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 28. Januar 2024 um 22:00 Uhr)

3*-Crypto-Raids

Sichlor *

Panzaeron

Golbit

1*-Crypto-Raids

Alola-Sandan

Kramurx *

Tannza *

Glibunkel

Pokémon, welche mit einem * markiert sind, sind als Shiny verfügbar.

Welche Crypto-Pokémon aus den Crypto-Raids lohnen sich besonders? Bei Crypto-Ho-Oh handelt es sich um ein vielseitig einsetzbares Pokémon. Es ist ein guter Feuer-Angreifer sowie ein sehr guter Luft-Angreifer für eure Raids. In der Meisterliga könnt ihr es ebenfalls sehr gut einsetzen, wobei hier die erlöste Variante besser abschneidet.

Auch bei Panzaeron ist es so, dass die erlöste Form besser abschneidet als die Crypto-Variante. Dies gilt, wenn ihr es in der Super- und Hyperliga einsetzen wollt, wo es stark bis sehr stark ist. Wenn ihr Crypto-Glibunkel entwickelt, erhaltet ihr mit Crypto-Toxiquak ebenfalls ein gutes Pokémon für die Kampfliga. Dieses Pokémon lohnt sich für die Hyperliga.

Zuletzt sei aus den Crypto-Raid-Pokémon noch Crypto-Sichlor zu erwähnen. Wenn ihr es zu Crypto-Scherox entwickelt, erhaltet ihr einen soliden Angreifer des Typen Stahl, mit dem ihr in Raids ziehen könnt.

Welche Crypto-Pokémon von den Rocket-Rüpeln lohnen sich besonders? Auch bei den Rocket-Rüpeln gibt es neue Crypto-Pokémon. Hier eine Übersicht der Pokémon, auf die ihr besonders achten solltet. Hervorzuheben sind hier im Besonderen zwei Pokémon: Crypto-Chelast sowie Crypto-Panflam.

Crypto-Chelast: Entwickelt sich zu, Crypto-Chelterrar, welches eines der besten Pflanzen-Angreifer im Spiel ist.

Entwickelt sich zu, Crypto-Chelterrar, welches eines der besten Pflanzen-Angreifer im Spiel ist. Crypto-Panflam: Kann zu Crypto-Panfermo werden, einem starken Feuer-Angreifer.

Kann zu Crypto-Panfermo werden, einem starken Feuer-Angreifer. Crypto-Plinfa: Dessen Entwicklung, Crypto-Impoleon, ist ein solider Wasser-Angreifer, wenn ihr es in Raids benutzen wollt.

Dessen Entwicklung, Crypto-Impoleon, ist ein solider Wasser-Angreifer, wenn ihr es in Raids benutzen wollt. Crypto-Krebscorps: Seine Entwicklung, Crypto-Krebutack, ist ebenfalls ein ganz vernünftiger Wasser-Angreifer.

Seine Entwicklung, Crypto-Krebutack, ist ebenfalls ein ganz vernünftiger Wasser-Angreifer. Crypto-Schneppke: Von den zwei Entwicklungen, die Crypto-Schneppke besitzt, kann sich zumindest Crypto-Frosdedje etwas in der Superliga sehen lassen.

Von den zwei Entwicklungen, die Crypto-Schneppke besitzt, kann sich zumindest Crypto-Frosdedje etwas in der Superliga sehen lassen. Crypto-Glibunkel: Besitzt mit Crypto-Toxiquak wie bereits erwähnt eine ziemlich gute Entwicklung für die Hyperliga.

Besitzt mit Crypto-Toxiquak wie bereits erwähnt eine ziemlich gute Entwicklung für die Hyperliga. Crypto-Kastadur: Die Entwicklung von Crypto-Tastadur, Crypto-Tentantel, ist immerhin ein akzeptables Pokémon für die Kampfligen Super- und Hyperliga.

Die Entwicklung von Crypto-Tastadur, Crypto-Tentantel, ist immerhin ein akzeptables Pokémon für die Kampfligen Super- und Hyperliga. Crypto-Lithomith: Ist leider nur zum Sammeln brauchbar.

Was sagt ihr zu den neuen Crypto-Pokémon? Gibt es welche, auf die ihr euch besonders freut und die ihr schon lange in euer Team aufnehmen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die Events im Januar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich ebenfalls.