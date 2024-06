„Mehr Mühe, als es wert ist“ – Trainer diskutieren, welche Monster in Pokémon GO ihnen den Tag ruinieren

Nicht jedes Monster in Pokémon GO löst bei den Trainern Jubelschreie aus. Die Community diskutiert darüber, welche Pokémon ihnen sogar den Tag ruinieren können.

Bei mehreren Hunderten Pokémon, die es in Pokémon GO gibt, findet wohl jeder Trainer das ein oder andere Monster, welches er ins Herz geschlossen hat. Sei es aufgrund von persönlichen Gründen, oder weil sie zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Dass es jedoch auch anders sein kann, zeigen nun einige Trainer auf Reddit. Hier wird fleißig diskutiert, welche Pokémon sie gar nicht erst fangen wollen. Und noch weniger sehen wollen, wenn ein Ei ausgebrütet wird.

Zeitverschwendung

Welche Pokémon fangen Trainer nicht? Zu den Pokémon, die von den Trainern nicht gefangen werden, gehören vor allem die folgenden Pokémon:

Yanma

Kapoera

Smogon

Sleima

Zubat

Warum verzichten Trainer auf den Fang? Die Gründe, warum Trainer diese Pokémon nicht leiden können und auf einen Fang verzichten, sind verschieden. Einer der Gründe, die mit einer hohen Häufigkeit genannt werden, ist die geringe Wahrscheinlichkeit, die Pokémon zu fangen.

Einige Pokémon, wie beispielsweise Kapoera, haben eine sehr geringe Fangwahrscheinlichkeit. Wenn hierzu noch eine hohe Fluchtchance dazukommt, kann dies für Trainer sehr frustrierend sein.

Während einige Pokémon, wie beispielsweise Yanma, eine sehr geringe Fläche besitzen, die zum Fangen getroffen werden muss, bewegen sich einige andere Pokémon sehr viel. Auch hierdurch können Trainer entscheiden, auf einen Fang zu verzichten. Dies ist beispielsweise bei Zubat der Fall.

Auch die Tatsache, dass ein Pokémon in letzter Zeit sehr häufig im Spiel zu finden war, kann für Antipathie bei den Trainern sorgen.

Zudem verzichten Trainer auf das Fangen von Pokémon, wenn diese schlicht und ergreifend nicht sehr stark sind oder keine Entwicklungen besitzen.

Einige der Stimmen aus der Community zu dem Thema lauten:

Yanma: das Pokémon ist so schwer zu fangen , meint der Ersteller des Beitrags auf Reddit

, meint der Ersteller des Beitrags auf Reddit Kapoera, dieser kleine Mistkerl macht mehr Mühe, als es wert ist , schreibt ein Trainer auf Reddit

, schreibt ein Trainer auf Reddit Im Moment sehe ich so viele Smogon, Sleima und Zubat… alles Pokémon, die ich schon vorher nicht mochte, aber jetzt hasse ich sie noch mehr, warum sind sie seit MONATEN überall. Es gibt mehr als 5 Kanto-Pokémon Niantic, versprochen , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

Welche Pokémon wollen Trainer nicht in Eiern finden? Es kann außerdem sehr ärgerlich sein, wenn man ein Ei über viele Kilometer hinweg ausbrütet, nur um dann ein Pokémon zu erhalten, welches den Trainern keinen Vorteil bringt oder bereits sehr oft ausgebrütet wurde.

Auch hierzu gibt es aus der Community einige Beispiele von Pokémon, die sie lieber nicht aus Eiern ausbrüten wollen:

Alola-Mauzi, weil es in 99 % der Fälle aus einem 7km-Ei schlüpft und seine selbstgefällige Aura mich verhöhnt , schreibt ein Trainer auf Reddit

, schreibt ein Trainer auf Reddit Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ein Ei schlüpft, ist es entweder Schlurp oder Togepi. Ich bin es so leid, sie zu sehen , meint ein weiterer Trainer auf Reddit

, meint ein weiterer Trainer auf Reddit Stell dir vor, du läufst 5 km, nur um ein verdammtes Pamo zu bekommen, das verdirbt mir den Tag , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit

, schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit Ganz zu schweigen davon, dass in 99 % der geschlüpften Eier Schlurp ist. Zeitverschwendung , findet ein Trainer auf Reddit

Was sagt ihr zu dem Thema? Welche Pokémon ruinieren euren Tag, wenn ihr sie aus Eiern erhaltet? Und welche Pokémon fangt ihr in der Wildnis gar nicht erst? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. In dieser Woche ist in Pokémon GO übrigens einiges los. Verpasst nicht die 7 wichtigsten Termine der Woche in Pokémon GO.