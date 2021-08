Pokémon GO: Heute ist die letzte Raid-Stunde mit Dialga – Wer sollte sie nutzen?

Heute, am 04. August 2021, findet in Pokémon GO wieder eine Raid-Stunde statt. Wie auch in der letzten Woche werdet ihr dabei auf das legendäre Pokémon Dialga treffen. Wir zeigen, mit welchen Kontern ihr dieses Monster am besten besiegt und sagen euch, wer die Raid-Stunde heute unbedingt nutzen sollte.

Was ist eine Raid-Stunde? Immer mittwochs findet in Pokémon GO ein einstündiges Raid-Event statt, bei dem die Trainer in zahlreichen Level-5-Raids auf legendäre Pokémon stoßen. Aufgrund dieses kurzen Events starten in dieser Zeit in fast allen Arenen entsprechende Raids.

In dieser Woche habt ihr letztmalig die Chance auf das legendäre Pokémon Dialga zu treffen. Wir zeigen euch, welche Konter ihr dabei nutzen solltet.

Raid-Stunde mit Dialga – Infos und Konter

Wann geht es los? Die Raid-Stunde startet heute wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit und dauert eine Stunde, bis sie um 19:00 Uhr wieder endet. Bereits vor dem Start werdet ihr über den Arenen schwarze Eier sehen, die während des kurzen Events schlüpfen.

Gibt es Shiny Dialga? Ja! Die schillernde Variante von Dialga ist nun die zweite Woche in Folge im Spiel erhältlich. Sie unterscheidet sich aufgrund seiner grünen Farbe deutlich vom normalen Dialga.

Dialga normal (links) und als Shiny (rechts)

Diese Konter solltet ihr nutzen: Das legendäre Pokémon Dialga ist vom Typ Stahl und Drachen, weshalb es besonders schwach gegen Angriffe vom Typ Boden und Kampf ist. Diese Schwäche solltet ihr nutzen und euer Team darauf abstimmen.

Anhand der Übersicht von Pokebattler, stellen wir euch nachfolgend die besten Konter gegen Dialga vor (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset Lucario Konter & Auraspähre (Crypto)-Machomei Konter & Wuchtschlag Meistagrif Konter & Wuchtschlag Stalobor Lehmschelle & Schlagbohrer (Crypto)-Hariyama Konter & Wuchtschlag Groudon Lehmschuss & Erdbeben Demeteros (Tiergeistform) Lehmschuss & Erdbeben Demeteros (Inkarnationsform) Lehmschuss & Erdkräfte Rihornior Lehmschelle & Erdbeben Kapilz Konter & Wuchtschlag (Crypto)-Mamutel Lehmschelle & Dampfwalze

In der Mega-Entwicklung eignen sich auch folgende beiden Konter gegen Dialga:

Mega-Schlapor mit Fußkick & Fokusstoß

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel & Lohekanonade

Wie viele Trainer braucht man? Erfahrene Spieler können den Raid mit den besten Kontern bereits ab 3 Personen gewinnen. Wir empfehlen euch gegen Dialga mindestens zu viert zu kämpfen. Um in einer größeren Gruppe zu spielen, könnt ihr auch mit euren Fern-Raid-Pässen an anderen Raids teilnehmen oder euch Freunde per Fern-Raid einladen. Dadurch wird der Raid nochmal etwas entspannter.

Wer sollte die Raid-Stunde nutzen?

Dialga war bislang im Spiel nur sehr selten anzutreffen. Es gehört allerdings wegen seiner starken Angriffswerte zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Dadurch ist es ein geeigneter Kandidat für den Einsatz in Raids und der PvP-Liga. Außerdem gibt es dieses Monster erst seit dem 23. Juli 2021 in seiner schillernden Form im Spiel zu finden.

Aus diesem Grund sollte jeder diese Raid-Stunde nutzen, der noch kein starkes Exemplar fangen konnte. Auch für alle Shiny-Jäger lohnt sich dieses einstündige Event, um eventuell ein schillerndes Dialga zu ergattern.

Wer bereits ausreichend mit starken und schillernden Dialga versorgt ist, kann die Raid-Stunde natürlich auch nutzen, um nochmal ein paar Bonbons zu sammeln. Denn bereits am Freitag, den 06. August 2021, wechselt der Raid-Boss und ihr habt vorerst keine Chance mehr, auf dieses legendäre Monster zu treffen.

So geht es weiter: Dialga ist nur noch bis zum 06. August in den Raids zu finden und wird dann vom neuen Raid-Boss Palkia abgelöst. Außerdem startet an diesem Tag auch das 2. Hyperbonus-Event, was ihr euch zum GO Fest 2021 erspielt habt. Welche Events euch im August noch erwarten, haben wir uns angesehen und für euch zusammengefasst.

Werdet ihr heute nochmal eure Chance nutzen und an den Raids mit Dialga teilnehmen? Oder habt ihr genug von diesem Pokémon und freut euch bereits auf den nächsten Raid-Boss? Schreibt uns eure Meinung dazu gern auf MeinMMO in die Kommentare.