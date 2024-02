In Pokémon GO gibt es passend zum Event “Mondneujahr 2024” eine Befristete Forschung für euch. Wir zeigen hier in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen. So könnt ihr leicht erkennen, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Was ist das für eine Forschung? Am 5. Februar startete das Event zum Mondneujahr 2024. Neben vielen Event-Boni wie besonderen Spawns und Bossen kommt eine Globale Herausforderung auf euch zu. Wer will, kann sich für den Preis von 2,50 Euro eine Befristete Forschung freischalten.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Aufgaben und Belohnungen ihr darin erhaltet.

Mondneujahr 2024: Entfesselte Drachen 1/2

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Power-Ups bei Drachen-Pokémon Begegnung mit Kindwurm Drehe 10 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Milza Fange 15 Drachen-Pokémon Begegnung mit Algitt

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle Aufgaben erfolgreich abschließt und euch die jeweiligen Belohnungen abholt, erhaltet ihr zusätzlich 2 Glücks-Eier, 2.000 Sternenstaub und 4.000 Erfahrungspunkte.

Mondneujahr 2024: Entfesselte Drachen 2/2

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Power-Ups bei Drachen-Pokémon Begegnung mit Kaumalat Entwickle ein Drachen-Pokémon Begegnung mit Viscora Nutze 10 Power-Ups bei Drachen-Pokémon Begegnung mit Kapuno Entwickle 3 Drachen-Pokémon Begegnung mit Miniras Nutze 15 Power-Ups bei Drachen-Pokémon Begegnung mit Tortunator

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle Aufgaben erfolgreich abschließt und euch die jeweiligen Belohnungen abholt, erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Sen-Long, 4.000 Sternenstaub und 8.000 Erfahrungspunkte.

Bedenkt, dass ihr für die Forschung nur bis zum Ende des Events Zeit habt. Danach könnt ihr keine Belohnungen mehr einfordern. Das Event endet am 11. Februar 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Wie gefällt euch der Ausblick auf die Forschung? Sind die Inhalte für euch ein Grund, die Forschung zu kaufen oder findet ihr die Begegnungen für den Preis nicht spannend genug? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.