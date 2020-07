Pokémon GO: Feldforschung im Juli 2020 – Alle Quests

Im Juli gibt es wieder neue Feldforschungen in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier alle Quests, die ihr in diesem Monat lösen könnt und deren Belohnungen.

Das ist jetzt neu: In diesem Monat dreht sich alles um Gestein-Pokémon. Besonders viele Monster von diesem Typ werdet ihr nun in den Quests finden.

Die Aufgaben könnt ihr bekommen, wenn ihr PokéStops dreht und mindestens einen der 3 Quest-Plätze freihabt.

Alle Quests im Juli 2020

Woher stammen die Informationen? Wir beziehen uns hier auf das Subreddit von TheSilphRoad. Dort haben fleißige Trainer die Quests allesamt zusammengetragen.

Alle Monster, die wir hier mit einem Stern markiert haben, können auch als Shiny angetroffen werden.

Quests mit Würfen

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Pandir #5*

Lande 5 gute Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Voltoball

Lande 3 großartige Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Nebulak*, Anorith* oder Liliep*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Belohnung: Begenung mit einem Onix*

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Larvitar*



Pandir #5 ist weiterhin verfügbar

Quests mit Fangen

Fange 3 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Alola-Kleinstein*

Fange 5 unterschiedliche Pokémon Belohnung: 1 Sonderbonbon

Fange 3 Pokémon von Typ Gestein Belohnung: Begegnung mit einem Georock

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Nasgnet

Fange ein Pokémon von Typ Drache Belohnung: Begegnung mit einem Dratini*

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Quapsel* oder Vulpix

Fange 10 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Karpador*



Quests mit Kämpfen

Gewinne ein Raid Belohnung: Begegnung mit einem Liliep*

Gewinne in der GO-Kampfliga Belohnung: Begegnung mit einem Anorith*

Gewinne 5 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl*



Einige Quests rund um das Kämpfen sind aktuell nicht verfügbar.

Aktuell gibt es Aerodactyl gleich aus 2 Aufgaben.

Quests mit Eiern

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl*



Eier könnt ihr übrigens auch leicht von Zuhause ausbrüten. Wir geben euch Tipps, wie das Ausbrüten klappt.

Weitere Quests

Verschicke 3 Geschenke Belohnung: Begegnung mit einem Lithomith*

Verschicke 3 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Stollunior*

Gib deinem Kumpel 3 Snacks Belohnung: Begegnung mit einem Mogelbaum*

Tausche ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Onix*

Entwickle ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Rizeros oder Evoli*

Lande einen Schnappschuss von einem Gestein-Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Pottrott

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Belohnung: 2 silberne Sananabeeren

Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Schiggy*, Bisasam* oder Glumanda*

Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Flunschlik



Gibt es eine neue Pandir-Form? Nein, es bleibt weiterhin bei der #5 von Pandir. Diese Form war es auch schon im vergangenen Monat. Wer davon also noch das Shiny braucht, kann noch einen weiteren Monat auf die Jagd gehen.

Was bringt der Forschungsdurchbruch? Im Juli wartet Larvitar auf euch. Noch bis zum 1. August um 22:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr dem Pokémon im Durchbruch begegnen.