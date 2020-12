In Pokémon GO gab es am 1. Dezember einen Wechsel bei den Feldforschungen. Bis zum Jahresende werdet ihr neue Quests finden. Wir zeigen euch alle Aufgaben und verraten euch, welche sich lohnen.

Das ist neu: Zwischen dem ganzen Hype rund um Level 50 und den ersten Pokémon aus der 6. Generation, gab es auch eine Anpassung bei den Feldforschungen. Seit dem 1. Dezember um 22:00 Uhr deutscher Zeit gibt es neue Quests.

Die Aufgaben drehen sich vor allem um die Typen Eis und Feuer. Das passt zur aktuellen Jahreszeit, denn hier erscheinen vor allem Eis-Pokémon und in der südlichen Hemisphäre erscheinen vor allem Feuer-Pokémon.

Alle Feldforschungen im Dezember 2020

Woher stammen die Quests? Fleißige Trainer haben auf TheSilphRoad alle Quests zusammengetragen. Bedenkt allerdings, dass vereinzelt besonders seltene Aufgaben noch fehlen könnten.

Zudem gibt es über den Monat hinweg immer wieder Events, die ebenfalls besondere Quests mitbringen. Dazu zählt das Event um die 6. Generation. Diese Aufgaben listen wir hier nicht auf.

Quests mit Würfen

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Pandir #4*

Lande 5 gute Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Voltobal*

Lande 3 großartige Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Nebulak*, Anorith* oder Liliep*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Onix*

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Larvitar* oder Kaumalat*



Die Aufgabe rund um Pandir solltet ihr mitnehmen. Sie ist selten und etwas knifflig, aber auch lohnenswert. Immerhin gehört Pandir zu den seltensten Shinys im Spiel.

Die Voltobal-Quest ist schnell gemacht und bringt ein Shiny, was sicherlich noch vielen Trainern fehlt.

Außerdem ist die Feldforschung mit den fabelhaften Würfen stark. Dort könntet ihr nun Kaumalat herausbekommen, was immerhin ein verdammt seltenes Pokémon ist. Zudem kann es Shiny sein.

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny auftreten.

Quests mit Fangen

Fange 3 Pokémon von Typ Feuer Belohnung: Begegnung mit einem Feurigel* oder Flemmli*

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Ponita*

Fange ein Pokémon von Typ Drache Belohnung: Begegnung mit einem Dratini*

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Quapsel*, Vulpix* oder Shnebedeck*

Fange 10 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Karpador*

Fange 5 verschiedene Pokémon von Typ Eis Belohnung: 2 Sonderbonbons



Die Aufgabe „Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung“ ist schnell gemacht und bringt 3 mögliche Shinys mit sich. Es lohnt sich also, wenn ihr diese Shinys noch nicht besitzt.

Quests mit Kämpfen

Gewinne 2 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Alola-Sandan*

Besiege 2 Team-GO-Rocket-Rüpel Belohnung: Begegnung mit einem Vulpix*

Gewinne 5 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl*

Gewinne einen Level-3-Raid oder höher Belohnung: Begegnung mit einem Kabuto* oder Amonitas*



Einige Quests rund um das Kämpfen sind seit der Corona-Zeit nicht verfügbar.

Die Aufgabe rund um Alola-Sandan ist lohnenswert. Das Pokémon ist in der Wildnis nur sehr selten. Bedenkt aber, dass ihr dafür immerhin 2 Raids machen müsst.

Vulpix könnt ihr als Shiny aus den Quests bekommen.

Quests mit Eiern

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Sniebel



Eier könnt ihr leicht von Zuhause ausbrüten. Wir geben euch Tipps, wie das Ausbrüten klappt.

Weitere Quests

Verschicke 3 Geschenke Belohnung: Begegnung mit einem Hunduster*

Gib deinem Kumpel 3 Snacks Belohnung: Begegnung mit einem Seemops

Tausche ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Schneppke*

Entwickle ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Flamara oder Evoli*

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Belohnung: 2 silberne Sananabeeren Belohnung: Begegnung mit einem Fukano*

Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Schiggy*, Bisasam* oder Glumanda*

Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Flunschlik



Fukano gibt es aktuell in einer Quest.

Die Aufgabe „Verschicke 3 Geschenke“ ist recht schnell gelöst und bringt euch mit Hunduster ein Pokémon, welches in Deutschland eher selten ist. Wenn euch das Shiny fehlt, solltet ihr die Aufgabe lösen.

Außerdem gibt es noch die Fukano-Quest rund um Kumpel-Herzen. Die könntet ihr mehrfach aufsammeln und dann zusammen lösen. Fukano ist in der Wildnis ebenfalls eher selten.

Das solltet ihr zur Pandir-Form wissen: In diesem Monat gibt es weiterhin die Pandir-Form #4. Sie hat also nicht gewechselt.

Wie lange wird es die Quests geben? Voraussichtlich wird es der letzte Quest-Wechsel in diesem Jahr sein. Bislang waren Quests immer einen Monat lang aktiv. Ein Wechsel wäre also am 1. Januar denkbar.

Nun gibt es allerdings die Jahreszeiten und möglicherweise wechseln die Feldforschungen erst dann, wenn die Jahreszeiten wechseln. Das wäre Anfang März der Fall.

Forschungsdurchbruch im Dezember

Was gibt es im Forschungsdurchbruch? In diesem Monat gibt es gleich 2 Pokémon im Forschungsdurchbruch: Lapras und Flampion. Noch bis zum 1. Januar 2021 sind die beiden Pokémon dort erhältlich.

In Pokémon GO gibt es auch Anpassungen am PvP-Modus. Alle Infos darüber und ob es sich nun wieder für euch lohnt, findet ihr in diesem Artikel auf MeinMMO:

