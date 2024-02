Pokémon GO entfernt Mega-Absol 2 Tage zu früh, ärgert Trainer: „Wie, es ist schon weg?“

In Pokémon GO sollte aktuell eigentlich Mega-Absol zu finden sein. Doch Trainer finden stattdessen Mega-Knakrack.

Was ist das Problem? Schaut man in die aktuelle Event-Übersicht im Februar 2024, sollte momentan eigentlich Mega-Absol der Boss in den Mega-Raids sein. Das Pokémon vom Typ Unlicht muss man besiegen, um Mega-Energien für Absol zu erhalten und damit selbst die Mega-Entwicklung bei eigenen Exemplaren durchführen zu können.

Doch wer sich jetzt in den Mega-Raids umschaut, findet kein Absol, sondern Mega-Knakrack vor – das stellten einige Trainer bereits am 20. Februar fest (via reddit). Ein ebenfalls mächtiges Pokémon, klar, doch das war eigentlich noch gar nicht dran.

Auch im offiziellen Event-Kalender von Pokémon GO steht weiterhin, dass Mega-Absol eigentlich bis zum 22. Februar um 10:00 Uhr der Boss bleiben sollte, und Mega-Knakrack dann am 22. Februar ab 10:00 Uhr folgen würde (via pokemongolive.com).

Aus Richtung von Entwickler Niantic gibt es noch keine Neuigkeiten, wieso es zu diesem Wechsel kam. Sobald es Neuerungen in der Hinsicht gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Allerdings meldeten sich nun einige Trainer zu Wort, die über den plötzlichen Wechsel unglücklich sind.

Trainer wollten eigentlich noch Mega-Absol fangen

In einem Post auf reddit teilen Trainer ihre Verwirrung. Sie hatten eigentlich noch mit mehr Zeit gerechnet, sich das Monster zu schnappen. Für sie ist die Situation ärgerlich, zumal das Monster vor seinem aktuellen Erscheinen für lange Zeit nicht im Spiel zu bekommen war.

Wer jetzt noch nicht genug Mega-Energie beisammen hat, wird wohl erstmal weiter warten müssen, bis es wieder zurückkehrt.

Trainer zeigen sich irritiert:

„Das ist mir auch aufgefallen, und ich bin enttäuscht, weil ich nur einen Raid gemacht habe und vorhatte, heute oder morgen einen weiteren zu machen, damit ich den Rest der Mega-Energie bekomme, die ich brauche“, meint ein User (via reddit).

„Wie, es ist schon weg? Mir fehlen noch 40 Energien!“, so ein anderer (via reddit).

„Ich brauche 50 weitere Energien, um mein erstes zu mega-entwickeln, nachdem ich Darkrai bis Montag vorgezogen hatte, und jetzt ist es früher als geplant weg“, so ein User (via reddit).

Warum das Monster frühzeitig aus den Raids entfernt wurde, ist nach aktuellem Stand noch unklar – ebenso, wann es wieder zurückkehrt.

Wenn ihr es dennoch auf einen Mega-Raid abgesehen habt: Mega-Knakrack ist ein Monster, das sich dank sehr starker Angriffswerte lohnt. Wenn ihr den Drachen herausfordert, solltet ihr aber auf ein starkes Team und Mitspieler setzen, bevor ihr Schwierigkeiten bekommt. Die besten Konter gegen Mega-Knakrack findet ihr hier.