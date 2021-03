Im Podcast sprechen wir über die dümmste FIFA-Aktion aller Zeiten

In dieser Woche sprechen für über den Tod von Valves gescheitertem Kartenspiel und warum ein FIFA-Spieler sich nun richtig ärgert. Unser MeinMMO-Podcast bringt euch auf den neusten Stand.

Darum geht’s in dieser Folge: In der zweiten März-Woche ging es in der Welt des Gamings bunt zu. Mit vielen positiven, aber auch einigen traurigen Meldungen. So hat Valve das Kartenspiel Artifact, das mal ein Hearthstone-Killer werden sollte, nun endgültig beerdigt. Währenddessen durchbricht die erste Gaming-YouTuberin aus Deutschland die magische Grenze von 1.000.000 Abonnenten. Außerdem dürfte ein FIFA-Spieler sich nachträglich ziemlich ärgern.

Alle Themen dieser Sendung sind:

Wie gewohnt besprechen wir dabei nicht nur die reinen News, sondern geben auch Einblicke und Eindrücke zu den jeweiligen Themen aus Experten-Sicht. Eure eigene Meinung zu den Themen würde uns brennend interessieren, also diskutiert doch fleißig in den Kommentaren mit.

Wer spricht da? Diese Woche tragen euch durch den Podcast:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. Erst kürzlich haben wir ausführlich über die eher enttäuschende BlizzCon gesprochen.

