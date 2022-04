Morgen könnt ihr alle direkt bei Sony eine PS5 kaufen

Sony bietet als einziger Händler in den letzten Monaten regelmäßig PS5-Konsolen über deren eigenen Shop „PlayStation Direct“ an. Und am morgigen Dienstag, den 26. April 2022, habt ihr erneut die Chance, eine der begehrten Konsolen im Werksverkauf zu erwerben. Wir stellen euch alle dafür wichtigen Infos vor.

Der Mangel an PS5-Konsolen ist auch im Jahr 2022 leider noch immer enorm. Lediglich Sony hatte seit Jahresbeginn mindestens einmal im Monat einen Warehouse Sale über deren eigenen Shop „PlayStation Direct“.

Der Haken daran: Ihr konntet bei diesen Aktionen nur eine PS5 bei Sony kaufen, wenn ihr zuvor eine E-Mail mit einem personalisierten Link bekommen habt. Über diesen Link gelangt ihr dann in den Shop von Sony und könnt eine PS5 und das entsprechende Zubehör erwerben.

Früher gab es nach dem exklusiven Sale häufiger auch noch einen öffentlichen Verkauf. Dieser blieb allerdings seit Jahresbeginn aus. Bis eben morgen, wenn es einen offenen Sale für alle gibt.

Die wichtigsten Informationen zum Sale bei PlayStation Direct

Wo kann man morgen eine PS5 kaufen? Auf der offiziellen Homepage von PlayStation Direct könnt ihr bereits jetzt den Countdown für die Eröffnung der Warteschlange sehen.

Wann soll der Verkauf starten? Nachdem der Countdown am morgigen Dienstag, den 26. April 2022 um 12:30 Uhr abgelaufen ist, habt ihr dann 30 Minuten Zeit, um euch in die Warteschlange einzureihen. Anschließend wird dann unter allen Teilnehmern eben dieser ausgelost, wer eine PS5 kaufen darf.

Wer kann alles eine PS5 direkt bei Sony kaufen? Der morgige Verkauf ist für alle geöffnet.

Wie kann man bezahlen? Laut offiziellem FAQ von Sony gibt es derzeit nur zwei Bezahlmethoden (via direct.playstation.com). Zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr bei PlayStation Direct in Deutschland entweder mit Visa oder Mastercard zahlen. Weitere Möglichkeiten gibt es noch nicht. Rechnung, Lastschrift, Überweisung oder Paypal werden nicht akzeptiert.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

