Regelmäßig bietet Sony auch PS5-Konsolen direkt im eigenen Shop an. Am heutigen Montag, den 25. April 2022, könnt ihr wieder eine PS5 direkt bei Sony kaufen. Wir stellen euch alle Infos vor, die ihr wissen müsst.

Aktuell gibt es wenig Chancen, wenn ihr eine PS5 kaufen wollt. Denn Drops gibt es seit Wochen nur noch selten. Doch nun gibt es wieder eine Chance für euch, eine PS5 zu kaufen. Denn Sony verkauft wieder direkt PS5-Konsolen.

MeinMMO stellt euch alle wichtigen Informationen vor, die ihr zum kommenden Drop wissen müsst.

Heute könnt ihr eine PS5 direkt bei Sony kaufen

Wo kann man eine PS5 kaufen? Heute, am 25. April 2022, ist es wieder soweit. Ihr könnt direkt bei Sony eine PS5 kaufen.

Wann soll der Verkauf starten? Der direkte Verkauf bei Sony soll heute zwischen 10:30 und 12 Uhr starten. Wer daran teilnehmen will, der sollte unbedingt in seine E-Mails schauen. Denn Sony hat User eingeladen, die direkt eine PS5 kaufen können.

Wenn ihr eine PS5 kaufen wollt, könnt ihr euch direkt auf playstation-direct einreihen.

Wer kann alles eine PS5 direkt bei Sony kaufen?

Wie läuft der Verkauf bei Playstation Direct? Zuerst gibt es einen Nachteil: Ihr könnt zu Beginn der Aktion nur eine PS5 bei Sony kaufen, wenn ihr eine E-Mail mit einem personalisierten Link bekommen habt. Über diesen Link gelangt ihr dann in den Shop von Sony und könnt eine PS5 und das entsprechende Zubehör erwerben.

Daher unser Tipp: Schaut daher am besten direkt in euer E-Mail-Postfach und prüft, ob ihr einen Link zu Sony Direct erhalten habt. Dann könnt ihr euch nämlich schon auf den Drop am heutigen Dienstag vorbereiten.

Sony hatte aber bei den letzten Verkaufsaktionen die Warteschlange auch für die allgemeinen Interessierten freigegeben. Solltet ihr keinen Einladungslink haben, könnt ihr trotzdem auf eine PS5 hoffen. Die Chancen sind jedoch deutlich geringer, da viele User diese Chance nutzen.

Wie kann man bezahlen? Laut offiziellem FAQ von Sony gibt es derzeit nur zwei Bezahlmethoden (via direct.playstation.com). Zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr bei PlayStation Direct in Deutschland entweder mit Visa oder Mastercard zahlen. Weitere Möglichkeiten gibt es noch nicht. Rechnung, Lastschrift, Überweisung oder Paypal werden nicht akzeptiert.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

