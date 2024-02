Palworld: Community feiert den „fantastisch bösartigen“ Trick eines Spielers, um seine Basis vor Raids zu schützen

In Palworld, dem Survival-Hit für Xbox und Steam, könnt ihr euch eine Basis bauen, in der eure Pals leben und für euch arbeiten. Eure Base ist aber auch ein beliebtes Ziel für Raids von gegnerischen NPCs. Ein Spieler dreht den Spieß nun einfach um und sperrt die Raider ein.

Was ist das mit den Raids? In Palworld wird eure Basis regelmäßig von gegnerischen NPCs geraidet. Das mag am Anfang lediglich lästig sein, auf höheren Leveln können die Gegner aber auch erheblichen Schaden an eurem trauten Heim verursachen.

Da manche Spieler sich Mühe geben und fantastische Bauten errichten, können die Raids ein echtes Problem werden. Normalerweise schützt man seine Basis, indem man ringsum eine Mauer errichtet und Verteidigungs-Systeme installiert. Ein Spieler drehte den Spieß nun aber um und zeigt auf Reddit seine Methode gegen Raids.

Community hat teuflische Ideen für die Raider parat

Was ist das für ein Trick? Spieler „Axljio“ verkündet auf Reddit, er habe den Spawn-Point der Raider gefunden. Dazu teilte er einen Screenshot, auf dem eine hohe Wand zu erkennen ist, die der Spieler um den Spawn-Ort gezogen hat. Die Raider spawnen also innerhalb dieser Mauern und haben erst gar keine Chance, die Basis zu erreichen.

Zumindest in der Theorie sollte Axljio nun also sicher vor lästigen Raids sein. Für die Neugierigen: Axljio gibt an, dass seine Base die Koordinaten [-157, -350] hat und der Spawn bei [-127, -359] liegt. Das Ergebnis seht ihr hier:

Wie reagiert die Community? Die scheint ziemlich begeistert und spendierte dem Nutzer bereits mehr als 4.500 Upvotes. In den Kommentaren zeigen sich viele beeindruckt: Das sei ein „200 IQ“-Spieler, er spiele „4D-Schach“, während alle anderen noch in 3D festhingen, heißt es da. „Asunarie” findet das Ganze einfach nur „fantastisch bösartig“ und möchte es unbedingt selbst ausprobieren (via Reddit).

Andere Spieler sind offenbar überhaupt nicht gut auf die Raider zu sprechen und haben zahlreiche mehr oder weniger praktikable Ideen, wie Axljio mit seinen Gefangenen verfahren sollte. Einige davon haben wir hier für euch zusammengestellt:

Guyname10: „Füll ihn [den Spawn-Point] jetzt mit Fallen.“

Tronicalli: „Lass sie in Gladiatoren-Kämpfen gegeneinander antreten.“

MissionApollo7: „Du solltest ein umständliches Labyrinth aufbauen und schauen, ob die KI hindurch navigieren kann.“

KingRokk: „Jag’ sie vom Orbit aus in die Luft. Es ist der einzige Weg, um sicher zu sein.“

omguserius: „Also … Wenn du einfach einen Haufen Minen dort platzierst, löst sich das Problem von selbst?“

Reddit-Nutzer HDizzo empfiehlt, den Boden des Spawn-Points mit Lagerfeuern zu bestücken. Das ist eine Methode, die sich findige Spieler auch schon zunutze machten, um einen eigentlich viel zu starken Boss zu grillen. Dass man dadurch unter Umständen keinen Loot erhält, ist da wohl nebensächlich: „Ach. Verbrenn die Mistkerle“, schreibt must_be_nice69.

Was gibt es zu bedenken? Tatsächlich ist die Methode von Axljio nicht ganz narrensicher. Wie einige Mitglieder der Community zu bedenken geben, könnte es mehr als diesen einen Spawn-Point geben.

Andere weisen darauf hin, dass sämtliche Bauten, die außerhalb der eigenen Basis errichtet werden, nach und nach zerfallen. Der Spieler müsste also immer wieder an diesen Ort zurückkehren und die Mauern erneuern, oder den Verfall in den Einstellungen deaktivieren – dann kann man aber eigentlich auch gleich ganz ohne Raids spielen.

