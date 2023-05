Nvidia stellt „ChatGPT für Spiele“ vor, damit ihr nie wieder Zeit mit langweiligen Charakteren verbringen müsst

Nvidia hat mit Nvidia ACE einen neuen KI-Service vorgestellt. Diese KI soll vor allem die Spielentwicklung unterstützen und dafür sorgen, dass es weniger langweilige Charaktere gibt.

Nvidia hat auf der Computex in Taiwan neue Technologien im Bereich KI vorgestellt:

Zum einen die neue KI-Supercomputerplattform namens DGX GH200.

Zum anderen einen neuen Dienst namens „Nvidia ACE for Games“ an, der sich an die Videospielindustrie richtet.

Vor allem der neue Dienst „ACE“ hat es in sich, denn der soll jede Menge neue Möglichkeiten für Gaming bereithalten.

Nvidia ACE könnte Spieler grundlegend verändern

Am 28. Mai stellte Nvidia-CEO Jensen Huang auf der Computex in Taiwan den neuen Dienst namens „Nvidia ACE for Games“ vor, der sich an die Videospielindustrie richtet.

ACE soll eine KI dazu nutzen, um Hintergrundfiguren in Spielen natürlicher und realistischer zu gestalten. Die KI soll sich nicht nur um die Hintergrundgeschichte kümmern, sondern obendrein dafür sorgen, dass ihr von der Figur im Spiel immer die passenden Antworten bekommt (via tomshardware.com)

Wie gut funktioniert das? Huang zeigte eine Spieldemo, in der ein NPC namens Jin, der einen Ramen-Nudel-Laden betreibt, mit einem menschlichen Spieler spricht, der ihm per Stimme Fragen stellte. Zurück kamen Antworten, die zur Hintergrundgeschichte des NPCs passten:

In der Demo betritt der Spieler Jins Ramen-Laden und fragt ihn (per Sprachausgabe), wie es ihm geht, und unterhält sich mit ihm darüber, dass die Gegend eine hohe Kriminalitätsrate aufweist.

Kai fragt, ob er helfen kann, und Jin antwortet, dass man sich um den Verbrecher Kumon Aoki in der Stadt kümmern müsse, denn der sei für die Gewalt verantwortlich. Kai fragt, wo er Aoki finden kann, und Jin sagt es ihm, woraufhin der Benutzer sich auf die Suche macht.

Viele Entwickler sehen großes Potential für KI in Spielen

Bereits der CEO der großen MMO-Firma Nexon erklärte, dass moderne Künstliche Intelligenz das Spielerlebnis verbessern kann. So meinte er, wie man Künstliche Intelligenz nutzt, um Spielern in First-Person-Shootern rasch das perfekte Match zu verschaffen.

Und auch andere Firmen sehen viel Potential in solchen Möglichkeiten. Etwa der Gigant Microsoft. Die Firma hinter dem Windows-Betriebssystem arbeitet etwa an einer neuen KI, die in Zukunft Raidbosse deutlich schwerer machen soll. Denn die KI lernt aus ihren Fehlern und soll sich dann besser an euren Fähigkeiten orientieren:

