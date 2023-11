Nutzer sagt, er konnte seinem Vater das Leben retten, weil ihm ChatGPT im entscheidenden Moment geholfen hat

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was sagt der Nutzer dazu? Der Thread-Ersteller warnt davor, seine Erfahrung nachzumachen und sich auf einen Chatbot in gefährlichen Situationen zu verlassen:

Was ist das Problem mit ChatGPT und anderen Chatbots? Alle KI-gestützten Chatbots sind fehleranfällig. Wer einmal mit solchen Programmen gearbeitet hat, der kennt die Probleme: Antworten sind nicht immer korrekt und ChatGPT verkauft Antworten gern als Tatsachen, die aber in Wirklichkeit keine sind. Das kann in einer Situation wie dieser dann noch gefährlicher werden. Notärzte und fachlich ausgebildete Mitarbeiter machen dagegen deutlich seltener Fehler.

Die Redaktion von MeinMMO ist auf Gaming spezialisiert, wir sind keine medizinische Webseite. Habt ihr gesundheitliche Probleme, dann wendet euch an euren Arzt des Vertrauens. Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium oder in einem Gespräch mit eurem persönlichen Hausarzt.Wichtige Gesundheitstipps von Experten findet ihr auch im Plus-Report über Gesundheit bei der GameStar (Paywall).

ChatGPT kann in vielen Alltagssituationen ein praktischer Helfer sein. Jetzt berichtet ein Nutzer, dass ihm der Chatbot in einer Notsituation geholfen habe.

