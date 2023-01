Nokia glaubt: Eure Handys verschwinden bald und werden durch Technik ersetzt, die gerade im Sterben liegt

Die Firma Nokia glaubt, dass Handys in naher Zukunft verschwinden werden. Und man glaubt, dass dies mit dem Metaverse zu tun habe. Doch das Metaverse hat gerade einige Probleme.

Viele Menschen besitzen und nutzen mittlerweile ein Handy. Laut Statistiken haben weltweit rund 3,9 Milliarden Menschen ein Smartphone. Nun hat die Firma Nokia erklärt, dass in ein paar Jahren Handys nicht mehr wichtig sein werden. Denn diese sollen durch eine andere Technologie abgelöst werden.

6 Mythen und Tipps über Handys, die ihr nicht glauben solltet

Handys werden bis 2030 verschwinden und „überholt“ sein

Was genau wird gesagt? Nishant Batra, Chief Strategy and Technology Officer von Nokia, erklärte in einem Interview, dass Handys in weniger als 10 Jahren verschwinden werden. Doch wodurch werden die Geräte dann ersetzt? Batra erklärte im Interview (via jeuxvideo.com):

Wir glauben, dass Smartphones in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts von der Erfahrung des Metaversums überholt werden. (…) Die breite Akzeptanz der Technologie durch Unternehmen und Verbraucher wird entscheidend sein, damit sie wirklich in Schwung kommt, und dies wird auch von der Verfügbarkeit ergonomischer und erschwinglicher VR- und AR-Geräte abhängen, die drahtlos verbunden sind.

Er verweist außerdem auf große Firmen wie Meta oder Apple, die auf das Metaverse setzen. Doch das Metaverse ist aktuell weit von allen Vorhersagen und Hoffnungen entfernt. Firmen wie Meta machen mit dem Metaverse Millionenverluste. Ein legendärer Spieleentwickler hält das Metaverse und NFTs außerdem für eine ziemlich schlechte Idee:

Legendärer Entwickler erschuf fantastische Scifi-Welten – Hält Metaverse und NFTs für miese Ideen

Ersetzt das Metaverse wirklich das Handy?

Momentan beschränkt sich das Metaversum eher auf Nischenprodukte und andere kleine Produkte. Von einem „Ready Player One“ sind wir in unserem Alltag noch weit entfernt. Hinzu kommt, dass viele Produkte ziemlich teuer und aktuell im Alltag noch wenig hilfreich sind. Dennoch entwickeln viele Firmen neue Produkte:

Apple wird bald ein Mixed-Reality-Headset herausbringen.

Xiaomi hat bereits eine AR-Brille enthüllt, die Mijia Glass Camera.

Bei den Produkten ist aber bisher noch nicht klar, ob und wie erfolgreich sie schlussendlich werden. Un auch der Preis ist bisher nicht bekannt. Trotzdem hält Nokia an seinem Standpunkt fest und glaubt, dass das Metaverse bis 2030 die Smartphones ablösen wird.

Auch der Chef von Steam/Valve, die Gaming-Legende Gabe Newell, holt gerade zum Rundumschlag gegen neue NFT oder das Metaverse aus. Denn die Leute, die vom Metaverse reden, hätten ja keine Ahnung:

Steam-Boss Newell sagt: Viele, die vom Metaverse schwärmen, haben wohl nie ein MMO gespielt