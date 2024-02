Nokia sagte voraus, dass Handys bis 2030 verschwinden würden – 14 Monate später hat die Firma ihren Tiefpunkt erreicht

Trailer zur 1. Staffel von The Walking Dead: The Ones Who Live

Wie es geht dem Handy-Markt? Der Smartphone-Markt stagniert seit einigen Jahren und wächst nicht mehr so stark wie früher. Laut den Daten von Canalys werden pro Quartal immer noch rund 500 Millionen Geräte verkauft. An der Spitze stehen weiterhin Samsung, Apple und als dritter Hersteller Xiaomi. Von einem “Verschwinden”, wovon Nishant Batra vor 14 Monaten sprach, kann also bisher nicht die Rede sein.

Anfang 2024 hatte HMD, die Firma hinter den heutigen Nokia-Handys erklärt, dass man eigene Geräte herstellen wolle. In einem Statement hatte HMD Global jedoch betont, dass man weiterhin Geräte mit Nokia-Lizenz verkaufen und unterstützen wolle (via pcwelt.de ). Ob Nokia-Produkte langfristig im Portfolio bleiben werden, hatte man nicht verraten.

Wie sieht es bei Nokia aus? Ende 2023 kündigte das finnische Unternehmen an, rund 14.000 Mitarbeiter zu entlassen, um auf diese Weise 1,2 Milliarden Euro zu sparen (Via tagesschau.de ).

In einem Interview sagte Nishant Batra, dass Mobiltelefone in weniger als einem Jahrzehnt verschwinden werden. Und überraschenderweise wies er darauf hin, welche Technologie seiner Meinung nach die Handys ablösen wird: Bis 2030 sollte das Handy durch Metaverse und Virtual-Reality-Brille abgeschafft werden. Doch die ersten Bilder vom Zuckerberg’schen Metaverse konnten niemanden überzeugen .

