In New World kommt es gerade zu Wartungsarbeiten. Für einige Stunden sind deshalb die Server down. Allerdings wird mit dieser Wartung kein neuer Patch aufgespielt, sondern es wird ein Problem mit der Charaktererstellung behoben.

Was ist das für eine Wartung? In der Nacht zum Mittwoch teilte Community Manager Luxendra mit, dass die Charaktererstellung in allen Regionen und auf allen Servern deaktiviert wird.

Grüße Abenteurer, Wir pausieren von nun an die Charaktererstellung auf allen Servern/Regionen. Wir werden weitere Informationen bereitstellen, sobald sie verfügbar sind. Wir danken euch für eure Geduld und euer Verständnis! Via New World

Einen genauen Grund für die Deaktivierung nannte Luxendra jedoch nicht.

Heute Morgen um 8:00 Uhr deutscher Zeit wurden dann die Server für Wartungsarbeiten heruntergefahren.

Wie lange geht der Server Down? Die Wartung soll voraussichtlich drei Stunden andauern. Etwa gegen 11:00 Uhr sollten die Server also wieder online und die Charaktererstellung wieder möglich sein.

Was ist mit dem nächsten Patch? In der Regel erscheinen neue Updates in New World an einem Mittwoch oder Donnerstag. Bei den aktuellen Wartungsarbeiten wird jedoch nicht der neue Patch 1.2.3 aufgespielt. Es wäre aber möglich, dass es morgen nochmal zu Wartungsarbeiten und dann einem neuen Patch kommt.

In den Startlöchern steht außerdem das nächste große Update 1.3, das für nächste Woche erwartet wird. Das bringt dann die Dungeon-Mutatoren und einige weitere Änderungen:

