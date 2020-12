Neues Steam-MMO kommt nächsten Monat, lässt euch Mechs aus 300 Einzelteilen bauen

Mit Cosmic Break Universal steht ein neues MMO in den Startlöchern, in dem ihr mit selbstgebauten Mechs in den Kampf zieht.

Was ist Cosmic Break Universal? Das Anime-MMO Cosmic Break Universal versetzt euch in eine ferne Zukunft, in der ihr im Auftrag von mächtigen Robotern, den Arks, auszieht, um eine finstere Macht zu besiegen. Jedoch kann nur einer dieser Roboter am Ende die Finsternis zurückdrängen, wofür er genug Energie braucht. Die Anhänger der Roboter befinden sich daher jetzt im Wettstreit und wollen dafür sorgen, dass ihr Roboter diese Energie bekommt, um den Kampf gegen die dunkle Macht aufnehmen zu können.

Ihr entscheidet euch, auf welcher Seite ihr stehen wollt und erlebt die Story anhand von Quests und Missionen sowie von PvP-Kämpfen in Anime-Grafik.

Der Trailer stellt euch Cosmic Break Universal vor.

PvP-Schlachten und Story-Mission

Wie genau läuft das Spiel ab? Ihr könnt zwischen drei Modi wählen:

Arena: In 30-gegen-30-Kämpfen treten die Anhänger der Roboter gegeneinander an.

In 30-gegen-30-Kämpfen treten die Anhänger der Roboter gegeneinander an. Quests: Auf Planeten erwarten euch Storymissionen. Ihr kämpft euch quasi durch ein Dungeon und müsst Schätze bergen sowie KI-Feinde besiegen.

Auf Planeten erwarten euch Storymissionen. Ihr kämpft euch quasi durch ein Dungeon und müsst Schätze bergen sowie KI-Feinde besiegen. Missionen: Gemeinsam im Team legt ihr euch mit KI-Feinden an.

Für die Missionen ist es nötig, einen eigenen Mech zu kommandieren. Es soll über 100 Mechs geben, die alle über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Diese Kampfroboter dürft ihr noch mit 300 Einzelteilen individualisieren, welche den Mechs zusätzlich bestimmte Skills verleihen. So baut ihr euch individuelle Roboter zusammen, die ihr dann in den Missionen und Kämpfen einsetzt.

Wann kommt das Spiel? Der Release war eigentlich für Ende 2020 geplant. Nun erscheint Cosmic Break Universal aber am 20. Januar als Early-Access-Version über Steam.

Handelt es sich dabei um ein MMORPG? Auch, wenn die Entwickler Cosmic Break Universal als MMORPG bezeichnen, gibt es einige Hinweise darauf, dass wir eher ein PvP-Spiel mit Koop-Missionen erwarten dürfen.

In den PvP-Gefechten kämpfen 60 Spieler gegeneinander. In den Missionen könnt ihr als Duo oder als 4er-Gruppe antreten.

Darüber hinaus erweckt das Spiel eher den Eindruck eines Online-Shooters als eines MMORPGs. Genauer werden wir es dann zum Start der Early-Access-Phase am 20. Januar 2021 wissen.

