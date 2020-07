Noch in diesem Jahr startet auf Steam mit Cosmic Break Universal ein Shooter-MMO, in dem ihr euch mit Kampfrobotern in einem Anime-Szenario bekriegt.

Was genau ist Cosmic Break Universal? In der fernen Zukunft erwachen drei mächtige, intelligente Roboter, die Arks, und entdecken, dass eine finstere, chaotische Macht im Universum herrscht. Da nur einer der Arks genug Energie bekommen kann, um den Kampf aufzunehmen, befinden sich die Anhänger dieser drei Roboter jetzt in einem Wettstreit darum, wer diese Energie nutzen darf.

Ihr gehört einer dieser drei Parteien an und nehmt in Anime-Grafik an diesem Wettkampf teil. Es gibt drei Spielmodi:

Arena – Bis zu 60 Spieler bekriegen sich in einer Arena. Dabei könnt ihr euch zu Teams zusammenschließen.

– Bis zu 60 Spieler bekriegen sich in einer Arena. Dabei könnt ihr euch zu Teams zusammenschließen. Missionen – Ihr nehmt Missionen an, bei denen ihr im Team KI-Gegner der Chaos-Armee besiegt.

– Ihr nehmt Missionen an, bei denen ihr im Team KI-Gegner der Chaos-Armee besiegt. Quests – Ihr reist zu Planeten, die wie Labyrinthe aufgebaut sind und sollt dort Schätze finden. Diese werden von KI-Feinden bewacht.

In Cosmic Break Universal dreht sich alles um Mecha-Kämpfe in einem Anime-Szenario.

Was ist das Besondere am Spiel? Es ist möglich, an neue Mechas zu komme und euren Roboter zu individualisieren. So baut ihr euch eigene Kampfroboter aus mehr als 300 Einzelteilen zusammen. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass die Teile über verschiedene Fähigkeiten und Waffen verfügen und ihr daher immer taktisch überlegen solltet, welche Teile ihr nutzt.

Außerdem könnt ihr im Quest-Modus in die Rolle von Helden schlüpfen und deren persönliche Geschichte erleben.

Cosmic Break Universal verbessert die Grafik gegenüber dem Original.

Ist das wirklich ein neues Spiel? Cosmic Break wurde bereits 2008 in Japan veröffentlicht, wird aber am 27. August 2020 dort aufgrund schwindender Spielerzahlen eingestellt. Dafür startet noch in diesem Jahr eine internationale Version. Dabei handelt es sich um ein Remaster, das aber auch gleichzeitig eine Rückkehr zu den „Basics“ ist. Grafisch bekommt das Onlinespiel einige Verbesserungen bei den Modellen spendiert.

Das Spiel soll zu dem Entwicklungsstand zurückkehren, als Cosmic Break noch erfolgreich war und sich von dort aus neu entwickeln. Zu den Neuerungen, welche zum Steam-Lauch integriert werden, gehören:

Verbessertes Balancing

Einfachere Bedienung

Anpassungen an den Waffen

Das Aufladen der Waffen wurde überarbeitet

Die Geschwindigkeit der Projektile wurde angepasst

Wann erscheint Cosmic Break Universal? Das Action-MMO soll noch in diesem Jahr auf Steam starten. Einen genauen Releasetermin gibt es momentan noch nicht.

Falls ihr euch noch andere Multiplayer-Shooter anschauen wollt, dann lest euch die MeinMMO-Liste „Die 11 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC“ durch und findet ein interessantes Actionspiel.