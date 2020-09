Wann erscheint das Spiel? Floor 100 soll am 16. Januar 2021 über Steam starten. Auf der Website ist die Rede von einem Cash Shop, was auf einen Free2Play-Release hindeutet.

Dazu kämpft ihr euch durch 100 Welten, 100 Floors genannt. Am Ende einer jeden Welt erwartet euch ein gefährlicher Bossgegner. Schafft ihr es, ihn zu besiegen, dann reist ihr in die nächste Welt. Dort verbessert ihr euren Helden weiter, um es dann schließlich mit dem nächsten Boss aufnehmen zu können. Auf diese Weise kommt ihr stetig voran, bis ihr nach 100 Welten den Ausgang findet.

Was ist das Besondere an Floor 100? Das Online-Rollenspiel, das über Steam erscheint, setzt auf ein ähnliches Prinzip wie der Anime Sword Art Online . Euer Charakter steckt in einem Virtual-Reality-MMORPG fest und muss einen Weg finden, zu entkommen.

Was ist Floor 100? Das Online-RPG wird aus einer 2D-Iso-Perspektive gespielt und erinnert daher an Spiele auf den SNES. Ihr entscheidet euch, ob ihr ein Krieger, Scout oder Kleriker sein wollt und könnt euren Helden dann noch über eine Zweit- und eine Drittklasse erweitern.

Mit Floor 100 erwartet euch Anfang 2021 ein neues MMORPG auf Steam, das an den Anime Sword Art Online erinnert. Ihr seid in einem Virutal-Reality-MMORPG gefangen und müsst entkommen.

