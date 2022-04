Neues MMORPG hat noch nicht mal einen Trailer, aber verkauft schon Charaktere für 100.000 Euro

Zudem ist nicht ganz klar, ob es einfach eine neue Version von ArcheAge 1 wird, das groß angekündigte ArcheAge 2 ersetzt, das 2022 in der Unreal Engine 5 erscheinen sollte , oder sogar ein drittes Spiel im Universum wird. Es fehlen dafür zu viele Infos, Trailer und Einblicke in das Gameplay.

Was ist besonders kurios an der Aktion? Zu ArcheWorld ist bisher nur sehr wenig bekannt . Umgesetzt wird es von XL Games, den Entwicklern von ArcheAge. Das Spiel soll die Grenzen von MMORPGs sprengen, nur für den PC erscheinen und Play2Earn sein . Ihr sollt also mit dem Spielen Geld verdienen können.

Die Charaktere kosten unterschiedlich viel und werden in KLAY bezahlt. Diese Kryptowährung hat derzeit einen Wert von knapp über einem Dollar. Die Charaktere werden auf der Webseite für 659 bis 100.001 Klay verkauft. Für die teuersten Charaktere zahlt ihr also umgerechnet knapp 98.500 Euro.

Insert

You are going to send email to