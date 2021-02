Wie im Actionfilm: Neuer Trailer zu MMORPG Blade & Soul 2 zeigt bombastische Kämpfe

Was erwartet uns mit Blade & Soul 2? Das MMORPG versetzt euch in dieselbe Welt des Vorgängers , erzählt aber eine neue Geschichte. Ihr führt euren Helden durch mehrere Kontinente, auf denen es viele Geheimnisse zu ergründen gibt. Erkundung ist daher ein wichtiges Element. Euren Spielstil bestimmt ihr über die Waffen, die ihr führt und nicht über eine Klasse.

Was fehlt im Trailer? Obwohl es sich um Gameplay-Material handelt, ist das UI nicht zu sehen. Das macht es schwer, die Steuerung einzuschätzen. Wie wechselt man zwischen den einzelnen Attacken? Wie läuft das Ausweichen und Springen ab? Alles wirkt so schnell, dass man sich fragt, wie die Tastenbelegung bei der PC-Version aussieht und ob es eine Hotbar zur Auswahl von Skills gibt.

