Neues MMORPG bricht schon vorm Release einen Spieler-Rekord

In Südkorea startet das MMORPG Blade & Soul 2 im kommenden Mai. Für die Vorregistrierung haben sich 2 Millionen Spieler angemeldet und damit einen Rekord gebrochen.

Was ist Blade & Soul 2? Das Sequel zum 2012 (hierzulande 2016) erschienenen MMORPGs Blade & Soul lässt euch wieder in die Rolle von Martial-Arts-Kämpfern in derselben asiatisch angehauchten Fantasywelt schlüpfen. Die Helden von einst sind inzwischen zu Legenden geworden und in der Welt findet ihr viele neue Herausforderungen und Geheimnisse.

Teil 2 will einige Änderungen und Neuerungen gegenüber dem Vorgänger einführen. Dazu gehört, dass ihr euren Kampfstil über Waffen und nicht über Klassen bestimmt. Ebenso wird die Erkundung der Welt wichtiger, da ihr so die Geschichte der Spielzonen freispielt.

Die Kämpfe sollen actionreich aber doch auch taktisch ausfallen. Ihr könnt während der Kämpfe eure Waffen wechseln, um euch auf neue Situationen einzustellen.

Blade & Soul 2 sieht im Trailer richtig gut aus.

Der Ansturm auf Blade & Soul 2 ist riesig

Wann erscheint das Spiel? In Südkorea startet Blade & Soul 2 im Mai. De Vorregistrierung hat bereits begonnen. Der Release ist für mobile Geräte und über eine spezielle Purple genannte Plattform für den PC geplant. Hierzulande soll das MMORPG noch 2021 an den Start gehen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Welchen Rekord hat das Spiel gebrochen? Innerhalb von weniger als 18 Stunden nach Start der Vorregistrierungsphase für Blade & Soul 2 haben sich 2 Millionen Spieler in Südkorea für das MMORPG angemeldet.

2017 gab NCSoft bekannt, dass die Vorregistrierungen von LineageM die 2 Millionen Marke innerhalb von 18 Stunden erreichte (via NCSoft). Diesen Rekord konnte Blade & Soul 2 jetzt zeitlich ganz knapp knacken.

Warum kommt das MMORPG in Südkorea so gut an? In Südkorea hat sich eine große E-Sport-Szene rund um Blade & Soul gebildet. Es finden Turniere und Meisterschaften statt.

Blade & Soul 2 wird mit Fokus auf E-Sport entwickelt. Daher könnte das Sequel den Platz von Teil 1 einnehmen und sich als neue E-Sport-Größe in Korea etablieren.

Dafür müssen sich die Spieler aber erst mit den neuen Mechaniken vertraut machen. Je früher man einsteigt, desto schneller ist man fit genug für Turniere.

Darüber hinaus scheint uns mit Blade & Soul 2 ein sehr spannendes MMORPG zu erwarten, das sowohl PvE- als auch PvP-Fans anspricht und zudem dank der Unreal Engine 4 selbst auf mobilen Geräten richtig gut aussieht.

Fans sind also schon sehr gespannt darauf, ob Teil 2 an den Vorgänger herankommt, ihn übertreffen und sich als neues E-Sport-Spiel etablieren kann.

