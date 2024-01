Neuer Netflix-Film mit Marvel-Schauspieler wirkt wie Mad Max mit Zombies, startet schon Ende Januar

Freunde der gepflegten Endzeit-Unterhaltung aufgepasst: Ende Januar erscheint auf Netflix ein neuer Film, der schon im Trailer an einen Mix aus Mad Max und Zombie-Streifen erinnert. Der Hauptdarsteller kennt sich mit den Untoten bereits aus.

Um welchen Film geht es? Badland Hunters ist ein neuer Film des Streaminganbieters Netflix. Es handelt sich dabei um eine südkoreanische Produktion.

Die Geschichte dreht sich um die Nachwehen eines schweren Erdbebens in der Region um die südkoreanische Metropole Seoul. Die Stadt und die umliegenden Gebiete sind zu großen Teilen zerstört, die Gebäude in sich zusammengefallen, und nur wenige Menschen kämpfen noch ums Überleben.

Das erinnert Filmfreunde sofort an Mad Max. Ähnlich wie in George Millers benzinhaltiger Actionreihe (die noch 2024 fortgesetzt wird) haben sich auch in Badland Hunters verschiedene Fraktionen innerhalb der apokalyptischen Welt gebildet. Sie kämpfen ums nackte Überleben, sei es auch mit Gewalt. Recht und Ordnung scheint es nicht länger zu geben.

Einer der titelgebenden Hunter macht sich auf die Mission, eine Jugendliche zu retten, die von einem verrückt-gewordenen Arzt entführt wurde.

Die staubigen, dreckigen Bilder des Trailers erzeugen schon mal die passende Endzeit-Stimmung:

Die Hauptrolle spielt ein Schauspieler aus Eternals

Wer steckt hinter dem Projekt? Wie im Trailer zu sehen, spielt der koreanische Schauspieler Ma Dong-seok die Hauptrolle. Ihn kennen Filmliebhaber im Westen vielleicht wegen seiner Rolle in der Marvel-Produktion Eternals. Darin spielt er Gilgamesh, einen Krieger, der für seine legendären Kämpfe bekannt ist.

Zombie-Fans kennen den Schauspieler aber vielleicht auch aus Train to Busan. Der koreanische Zombie-Film stammt aus dem Jahr 2016 und gehört zu den bestbewerteten koreanischen Filmen auf IMDb. Die Passagiere eines Zuges müssen sich mit den Auswirkungen einer Zombie-Apokalypse auseinandersetzen. Das bedeutet: Nervenzerreißende Spannung, und schnelle, unbarmherzige Untote, die über ihre Opfer herfallen.

Der Trailer zu Badland Hunters erinnert an einigen Stellen an Train to Busan: Auch hier scheinen die Überlebenden nicht nur gegen ihre eigenen Mitmenschen, sondern auch gegen schnell laufende Zombies antreten zu müssen. Zum ersten Mal gab es schnelle Zombies übrigens in einem ganz anderen Film.

Wann startet Badland Hunters? Schon sehr bald. Am 26. Januar wird der Film auf Netflix veröffentlicht. Es ist ein weiterer, südkoreanischer Film, der im Westen für Furore sorgen könnte, ähnlich wie der Serien-Hit Squid Game. Wer damit Freude hatte, könnte auch mit diesen 3 Online-Games Spaß haben, die der Serie vom Gefühl sehr nahekommen.