Der Film, der „Stirb langsam“ sein sollte…

In seinem Video spricht Marco über die Zusammenarbeit zwischen Shane Black und Joel Silver und wie unter ihrer Führung dann eben „The Last Boy Scout“ entstand. Auch bei diesem wurden wieder einige von Blacks Ideen gestrichen, erklärt Marco in seinem Video. Und dies scheint man im Film tatsächlich zu merken.

Um welchen Film geht es? In seinem Video spricht Marco über den Film „The Last Boy Scout“, der im Deutschen den Beititel „Das Ziel ist überleben“ trägt. Ursprünglich sollte dieser Film allerdings ganz anders heißen.

In einem seiner Videos spricht Marco Riesch von Nerdkultur über die beliebte Filmreihe „Stirb langsam“ oder besser gesagt über den Film mit Bruce Willis, der eigentlich der beste Stirb langsam -Film sein könnte, obwohl er gar nicht so heißt.

