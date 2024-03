Eine Horror-Game kostet auf eBay gerade fast 4.000 Euro: Was ist so besonders an dem Computerspiel?

Spiele wie Mystery House sind heute noch unter Sammlern beliebt. Entsprechend gab es mehrmals den Versuch, gerade Mystery House zu fälschen. Ob es sich bei dem aktuellen Angebot auf eBay um ein Original handelt, können wir nicht sagen. Noch geht die Versteigerung 5 Tage, es ist also gut möglich, dass weit mehr als 4.000 Euro gezahlt werden. Der Verkäufer scherzt: Hätte er gewusst, dass die Diskette so viel wert ist, hätte er die Verpackung vorher sauber gemacht.

Zu bekommen war Mystery Hosue damals lediglich per Werbe-Einschrift über Computer-Magazine. Die Disketten sind dann per Post verschickt worden.

